Σε ένα εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα στην κυβέρνηση με την προσοχή όλων να είναι στραμμένη στην κρίσιμη κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, αναμένεται να διεξαχθεί στις 11:00 στη Βουλή η προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών που έχει ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να πρότεινε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, την αναβολή της συζήτησης λόγω της κατάστασης, ωστόσο η απάντηση του Μεγάρου Μαξίμου ήταν αρνητική, κάνοντας λόγο για μια κίνηση πολιτικού πολιτισμού.

Ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού δίνει μια προσωπική μάχη νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ, γεγονός που έχει επηρεάσει το κυβερνητικό επιτελείο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκέπτεται δύο φορές το νοσοκομείο Ευαγγελισμό, όπου νοσηλεύεται, για να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας του. Συγκινητική ήταν και η ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη. «Ο χρόνος πάγωσε λίγο πριν τις 9 το πρωί…» έγραψε και πρόσθεσε: «Ο Γιώργος είναι δυνατός. Ήδη βγήκε νικητής στην πρώτη μάχη. Τις επόμενες ημέρες θα κερδίσει και τις υπόλοιπες».

Ωστόσο, παρά τη βαριά ατμόσφαιρα, οι θεσμικές υποχρεώσεις τρέχουν, με τον Πρωθυπουργό να καλείται να δώσει μια ακόμη κρίσιμη μάχη από το βήμα της Βουλής. Κεντρικό θέμα η κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Νewsbeast ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν προτίθεται να περιοριστεί σε αμυντική στάση, αποκρούοντας τις επιθέσεις της αντιπολίτευσης. Αντίθετα, η σημερινή του τοποθέτηση θα μπορούσε να φέρει τον τίτλο «Θεσμική φυγή προς τα εμπρός», περιλαμβάνοντας συγκεκριμένες τομές που στοχεύουν στην ολική ανάταξη του πολιτικού συστήματος.

Το τέλος της τοξικότητας μέσω μεταρρυθμίσεων

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να απαντήσει στην πρόθεση της αντιπολίτευσης να εγκλωβίσει την κυβέρνηση σε μια κλειστή και «τοξική» συζήτηση για τις υποθέσεις της επικαιρότητας – ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, υπόθεση Μακάριου Λαζαρίδη. Η στρατηγική επιλογή του Μεγάρου Μαξίμου είναι να αναδείξει ότι η πραγματική απάντηση στις αιτιάσεις περί θεσμικής οπισθοδρόμησης δεν είναι τα πολιτικά συνθήματα, αλλά οι δομικές αλλαγές. Όπως θα επισημάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλες οι παθογένειες που ανακύπτουν και έρχονται από το παρελθόν οφείλονται σε ένα κράτος που αρνείται να προσαρμοστεί στις ανάγκες της εποχής, διατηρώντας παλαιοκομματικά στοιχεία και πελατειακές σχέσεις.

Ψηφιακός εκσυγχρονισμός και Συνταγματική Αναθεώρηση

Κεντρικός άξονας της ομιλίας του θα είναι η διαπίστωση ότι η διαφάνεια και η σωστή λειτουργία των θεσμών εξασφαλίζονται μόνο με την κατάργηση της διαμεσολάβησης του ανθρώπινου παράγοντα. Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κράτους δεν αποτελεί για την κυβέρνηση απλώς μια τεχνική βελτίωση, αλλά μια βαθιά θεσμική παρέμβαση που περιορίζει την «ανθρώπινη επαφή» εκεί που αυτή γεννά συναλλαγή και ευνοιοκρατία.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για το μέλλον, δίνοντας μια πρώτη «πρόγευση» των σκέψεων που έχουν καταθέσει οι βουλευτές της ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η κίνηση αυτή προσδίδει στη συζήτηση έναν χαρακτήρα «πρωτοβουλίας ουσίας», μετατρέποντας το Κοινοβούλιο από πεδίο αντιπαράθεσης σε εργαστήρι παραγωγής θεσμικών αλλαγών.

Απαντήσεις σε όλα τα μέτωπα

Παρά τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα αποφύγει τη σύγκρουση. Αναμένεται να δώσει λεπτομερείς απαντήσεις σε όλα τα επίπεδα κριτικής που διατυπώνει η αντιπολίτευση το τελευταίο διάστημα κατά της κυβέρνησης, επιχειρώντας να αποδομήσει το αφήγημα περί «θεσμικής εκτροπής».

Στόχος είναι η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Βουλή να αποκτήσει έτσι, έναν διπλό χαρακτήρα: από τη μία, την πολιτική διαχείριση μιας δύσκολης συγκυρίας, και από την άλλη, την προσπάθεια επανακαθορισμού της μεταρρυθμιστικής ορμής της κυβέρνησης μέσα από τομές που θα σφραγίσουν τη λειτουργία της Δημοκρατίας για τα επόμενα χρόνια.