Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και θλίψης, συγγενείς, φίλοι και ολόκληρος ο δημοσιογραφικός κόσμος αποχαιρετούν το απόγευμα την Όλγα Γκάλη. Η εξόδιος ακολουθία για τη συνάδελφο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών έπειτα από πολυετή και γενναία μάχη με τον καρκίνο, τελείται σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, στις 16:30, στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Εφραίμ Πεύκων.

Η οικογένεια του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) θρηνεί την απώλεια μίας ξεχωριστής επαγγελματία και ανθρώπου. Η Όλγα Γκάλη, πάντα χαμογελαστή, ευπροσήγορη και μάχιμη μέχρι τις τελευταίες ημέρες της εργασίας της, εντάχθηκε στο δυναμικό του Πρακτορείου τα προηγούμενα χρόνια, προσφέροντας αρχικά τις υπηρεσίες της στον ραδιοφωνικό σταθμό «Πρακτορείο FM 104,9» και στη συνέχεια στη σύνταξη των ειδήσεων.

Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1968, υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, ήθος και αξιοπρέπεια επί δεκαετίες. Στην πλούσια επαγγελματική της διαδρομή εργάστηκε σε πλήθος μέσων ενημέρωσης, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα: στα δημοτικά ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης (TV100, FM100), στο εκδοτικό συγκρότημα «Μακεδονία-Θεσσαλονίκη», στις εφημερίδες «Εγνατία», «Ελληνικός Βορράς», «Θεσσαλονίκη», «Τύπος Θεσσαλονίκης», «Πρώτο Θέμα» και «Καρφίτσα», σε τοπικούς ειδησεογραφικούς ιστοτόπους, ενώ είχε μακρά συνεργασία και με κυπριακά μέσα.

Τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της δημοσιογράφου εξέφρασε και η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ), υπογραμμίζοντας τη γενναιότητα με την οποία αντιμετώπισε τη μοιραία ασθένεια, παραμένοντας ενεργή και αφοσιωμένη στο λειτούργημά της μέχρι το τέλος.

Η Όλγα Γκάλη ήταν παντρεμένη με τον δημοσιογράφο Κλείτο Καρκανιά.

Η διοίκηση, η διεύθυνση και οι συνάδελφοί της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, καθώς και ολόκληρος ο δημοσιογραφικός κόσμος της Βόρειας Ελλάδας, εκφράζουν τα ειλικρινή και θερμά τους συλλυπητήρια στον σύζυγό της, την οικογένεια και τους οικείους της.