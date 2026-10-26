Το «Ντέρτι» συνεχίζει να γράφει στην οθόνη την καθηλωτική ιστορία του από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:30.

Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

Όσα θα δούμε απόψε στο επεισόδιο 16

Η Στέλλα βρίσκεται ξαφνικά διχασμένη ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικές αλήθειες. Η συνάντησή της με τον Γιάννη ξυπνά παλιές πληγές και κλονίζει την εμπιστοσύνη της στον Άρη. Για πρώτη φορά, όσα έχουν γεννηθεί ανάμεσά τους μπαίνουν σε σοβαρή δοκιμασία, καθώς ο Γιάννης της λέει ότι η όλη υπόθεση ήταν στημένη για να την παγιδέψουν και να επιστρέψει στη μάνα της για να πιάσουν τον Αβραμίδη. Φυσικά, της κρύβει την δική του εμπλοκή. Η σύγκρουση ανάμεσα στη Στέλλα και τον Άρη είναι αναπόφευκτη.

Την ίδια στιγμή, η Ξένια φοβάται πως χάνει τον Λευτέρη, αφού εκείνος ξεσπά για τα όνειρα που νιώθει πως έχασε και για τη θέση του μέσα στην οικογένεια. Στο μυαλό της, εκείνη που τον παρασύρει σε τέτοιες σκέψεις είναι η Στέλλα.

Ο Δήμος και η Καίτη προχωρούν αποφασιστικά προς τον γάμο, ενώ ο Άρης και ο Παύλος προετοιμάζονται για την επιχείρηση εναντίον του Αλέκου, εν όψει της παραλαβής του νέου φορτίου.

Ο Πασχάλης ετοιμάζεται να επιστρέψει στην υπηρεσία και ζητάει από τον Λεωνίδα να του δώσει το κλειδί που βρήκε στα πράγματα του Κωστή για να το ερευνήσει κρυφά.

Ταυτόχρονα, προσπαθούν με τη Βούλα να προστατέψουν τη Φανή χωρίς να χάσουν ξανά την εμπιστοσύνη της.

Και όσο η Στέλλα παλεύει να ξεχωρίσει ποιον μπορεί πραγματικά να πιστέψει, ετοιμάζεται για μία τελευταία συνάντηση με τον Γιάννη. Όμως, μια νέα προδοσία ετοιμάζεται πίσω από την πλάτη της, αλλά και πίσω από την πλάτη του Άρη.

Δείτε sneak previews:

Η Στέλλα παλεύει να ξεχωρίσει ποια είναι η αλήθεια και ποιο το ψέμα για τον Άρη – «Ό,τι έγινε μεταξύ μας ήταν αληθινό, πιο αληθινό και από την καρδιά μου που χτυπάει αυτή τη στιγμή και κοντεύει να σπάσει. Δε γίνεται να μην το νιώθεις»

Ο Πασχάλης ζητάει από τον Λεωνίδα το κλειδί που βρήκε στα πράγματα του Κωστή – «Σου υποσχέθηκα ότι θα μάθεις πώς χάθηκε το παιδί σου, ακόμα κι αν το κάνω κρυφά, φίλε»

Δείτε το trailer: