Απόψε στις 22:30, η μητέρα της Σούλας/Βαλέριας επισκέπτεται το σπίτι των παιδιών και έρχεται… η καταστροφή -φυσική και μη.

Η Μαίρη Σταυρακέλλη υποδύεται την πεθερά και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με την Έλενα Χαραλαμπούδη περνούν μια μέρα με καταιγίδες… μέσα και έξω από το σπίτι.

Στο «Τότε», ο Τάκης και η Σούλα εγκλωβίζονται στο σπίτι μαζί με τη μητέρα της Σούλας, η οποία δεν σταματά να τον υποτιμά, αναγκάζοντας τη Σούλα να πάρει το μέρος του.

Στο «Τώρα», ο Σπύρος και η Βαλέρια βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, μόνο που η μητέρα της Βαλέριας επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη: αντί να υπερασπίζεται την κόρη της, προσπαθεί να πείσει τον γαμπρό της να τη χωρίσει, γιατί του αξίζει κάτι καλύτερο!

Δύο εποχές, δύο καταιγίδες και δύο πεθερές που αποδεικνύουν ότι τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα συμβαίνουν… μέσα στο σπίτι!

Δείτε το trailer: