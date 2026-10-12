Η Μαριαλένα Κάρμπουρη, ηθοποιός που είχε ξεχωρίσει στο ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση τη δεκαετία του 1980, πέθανε έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος τη συνδεόταν με προσωπική φιλία και συνεργασίες στον καλλιτεχνικό χώρο.

Στο μήνυμά του στο Instagram, ο ηθοποιός και βουλευτής αναφέρθηκε στα χρόνια που η Μαριαλένα Κάρμπουρη δραστηριοποιούνταν στην υποκριτική, αλλά και στην απόφασή της να απομακρυνθεί σχετικά νωρίς από τη σκηνή και την τηλεόραση.

«Ένα από τα πιο γλυκά πλάσματα που πέρασαν από το ελληνικό θέατρο, ένα αιθέριο πανέμορφο κορίτσι, παλιά Πειραιώτισσα κι έτσι σαν Πειραιωτάκια γνωριστήκαμε, η Μαριαλένα Κάρμπουρη που έλαμπε στην δεκαετία του ‘80 στο θέατρο και στην τηλεόραση κι αποσύρθηκε σχετικά γρήγορα έφυγε από την ζωή μετά από μάχη που έδινε με την επάρατη νόσο. Καλό ταξίδι αγαπημένη μας φίλη και καλή συνάδελφε…», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Οι παραστάσεις και οι κινηματογραφικές συμμετοχές της

Η Μαριαλένα Κάρμπουρη είχε αποφοιτήσει από δραματική σχολή και εργάστηκε στο θέατρο, συνεργαζόμενη με σημαντικούς ανθρώπους της ελληνικής σκηνής. Ανάμεσα στις συμμετοχές της ήταν παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου, με σκηνοθέτη τον Αλέξη Μινωτή.

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε στην ταινία «Πονηρό Θηλυκό… Κατεργάρα Γυναίκα!» του 1980, στην οποία συμπρωταγωνίστησε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Δύο χρόνια αργότερα συμμετείχε στην κοινωνική δραματική ταινία «Στον δρόμο του Θεού» (1982), ενσαρκώνοντας την Αγγελική.

Η αποχώρησή της από τον καλλιτεχνικό χώρο ήρθε σχετικά νωρίς, όπως υπενθύμισε ο Σπύρος Μπιμπίλας στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.