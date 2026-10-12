Έντονη είναι η φημολογία τις τελευταίες ώρες πως οι Γαλλικές Αρχές θα ζητήσουν την απαγόρευση της παρουσίας των 3.500 οπαδών του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ, για τον αγώνα με τη Μαρσέιγ, ωστόσο δεν υπάρχει κάτι επίσημο.

Στην Γαλλία υπάρχει ανησυχία, καθώς έχουν ανακοινωθεί απεργιακές κινητοποιήσεις για Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στη Μασσαλία και σε άλλες Γαλλικές πόλεις, ωστόσο αυτά ήταν γνωστά στους αρμοδίους και στην UEFA.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού (DNLH), Ρονάν Ντελκρουά, μιλώντας στο RMC Sport, επανέλαβε ότι οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις απαιτούν αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ιδιαίτερα όταν αναμένεται η παρουσία μεγάλου αριθμού φιλοξενούμενων οπαδών, αλλά δεν έθεσε θέμα ματαίωσης της μετακίνησης.

Επαφές έχουν κάνει ήδη οι αστυνομικές Αρχές της Γαλλίας και της Ελλάδας, αλλά ακόμη δεν υπάρχει τίποτα επίσημο, ενώ δεν έχει τεθεί επίσημα, είτε στις δύο ομάδες, είτε στην UEFA, θέμα ματαίωσης της εκδρομής στη Μασσαλία.