Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 2 Αυγούστου, σε ηλικία 83 ετών. Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που αγάπησαν την πορεία του ετοιμάζονται να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Η οικογένειά του γνωστοποίησε όλες τις λεπτομέρειες για την εξόδιο ακολουθία και το λαϊκό προσκύνημα, ενώ απηύθυνε παράκληση, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στην ΕΛΕΠΑΠ.

Τέλος, η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά διευκρινίζει ότι το πραγματικό όνομα του αγαπημένου τραγουδιστή είναι Μιχαήλ (Λάκης) Χαλκιάς. «Θερμή παράκληση να μην ξανααναφερθεί το όνομα “Χαλκιόπουλος”», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά ενημερώνει ότι η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου και ώρα 12:00 στον ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Από τις 10.00 π.μ. η σορός θα βρίσκεται στην αίθουσα του κοιμητηρίου για προσκύνημα. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.

Σύμφωνα με την οικογένεια, όποιος το επιθυμεί μπορεί αντί στεφάνων να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ) ΙΒΑΝ:GR2701401150115002002018609 Κωδικός Τράπεζας (BIC): CRBAGRAA