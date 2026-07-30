Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή σημειώθηκε στη συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Ηράκλειο, όταν ο αγαπημένος καλλιτέχνης διέκοψε προσωρινά το πρόγραμμά του, απευθυνόμενος σε θεατές που είχαν ανάψει καπνογόνα.

Ο τραγουδιστής ζήτησε να μην ανάψουν άλλα καπνογόνα, καθώς μια τέτοια εικόνα ήταν άτοπη και επικίνδυνη μετά την τραγωδία στο Ρέθυμνο, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους μέσα στις φλόγες.

Από τη σκηνή έκανε αναφορά στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξει σεβασμός στη μνήμη τους. Η παρέμβασή του έγινε δεκτή με θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

«Σας παρακαλώ να μην συνεχίσουμε να ανάβουμε καπνογόνα, έτσι κι αλλιώς θα σταματήσουμε. Σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου», είπε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αναφερόταν στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη. Οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους όταν, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο Ρέθυμνο, αποπροσανατολίστηκαν και εγκλωβίστηκαν μέσα στις φλόγες.

Η κίνηση του καλλιτέχνη ανέδειξε την ανθρώπινη πλευρά του και έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ευθύνης.