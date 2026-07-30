Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές στην Κρήτη όπου μαίνεται μεγάλη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου η οποία ξεκίνησε περί τις 14:30 την Τετάρτη από την περιοχή της Κρύας Βρύσης και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις..

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.

Αυτή την ώρα στα μέτωπα βρίσκονται 45 υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και πεζοπόρα τμήματα άλλων υπηρεσιών της Π.Υ. και πάνω από 160 πυροσβέστες που βρίσκονται κατά ομάδες διασκορπισμένες στις εστίες.

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει εθελοντές πολίτες και κάτοικοι των πληγεισών περιοχών της ευρύτερης περιοχής και χωριών του Αγίου Βασιλείου.

Τα τελευταία μηνύματα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας ήχησαν στις 23:46, όταν εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρες με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 23:35, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής με κατεύθυνση προς Αγαλιανό και Κεραμές.

Στις 06:30 έφτασαν στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά, ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά, ακόμη 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι καταστροφές σύμφωνα με τη μέχρι αυτή την ώρα εικόνα είναι τεράστιες και δίνεται αγώνας να σωθούν, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι, περιουσίες και να μην καούν σπίτια. Για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Έχουν ακόμη κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Επιστήμονες σημείωσαν πως η πυρκαγιά, με το πλούμιο του καπνού -τον ανοδικό σχηματισμό του- και την προσεγγιστική θέση της εστίας όπως καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ακολούθησε πορεία προς νότο, οδηγούμενη από επικρατούντες ανέμους, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά της Κρύας Βρύσης

Την ίδια ώρα, η σκέψη όλων βρίσκεται στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, έναν 58χρονο και έναν 25χρονο, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εγκλωβίστηκαν στις φλόγες.

Οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να αποχαιρετούν τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, όπως αναφέρεται και στα συλλυπητήρια μήνυματα εκπροσώπων της περιφέρειας και ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, ενώ η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα τελεστεί στις 17:00 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Περιβόλια στο Ρεθύμνο.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία, καθώς αναμένεται νέα ενίσχυση των ανέμων. Οι αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με βασική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ολοκλήρωση των εκκενώσεων όπου απαιτείται και την οριοθέτηση της πυρκαγιάς με τη συνδρομή των εναέριων μέσων από το πρώτο φως της ημέρας.

Στη Σητεία η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη, έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή, «δύσκολα προσεγγίσιμη», σύμφωνα με το συντονιστικό Κέντρο, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και πιστεύεται πως με τη βοήθεια των εναέριων μέσων που θα συνδράμουν στην πυρόσβεση από το πρωί με ρίψεις, θα κατορθωθεί η κατάσβεσή της.

Στο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή Αθερινόλακου, δρουν 8 οχήματα, μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, 25 πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου ιδιωτών και της περιφέρειας.

Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις στο Πλωμάρι – Δύσκολη η κατάσταση λόγω των ισχυρών ανέμων

Τη δική τους ολονύχτια μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι εθελοντές και οι κάτοικοι στην περιοχή του Πλωμαρίου Λέσβου, όπου η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης συνέχισε να καίει δασικές και ελαιοκαλλιεργημένες εκτάσεις.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι εναέριες επιχειρήσεις, με το πρώτο πυροσβεστικό ελικόπτερο να πραγματοποιεί τις αρχικές ρίψεις νερού στα πιο ενεργά μέτωπα της φωτιάς. Όπως μετέδωσε το ERTnews οι αναζωπυρώσεις παραμένουν συνεχείς, καθώς το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Η φωτιά εξελίσσεται σε λοφώδη περιοχή με χαράδρες, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα απαιτητική την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Οι ελιές που καίγονται διατηρούν εστίες για πολλές ώρες, με αποτέλεσμα ακόμη και σημεία όπου είχαν επέμβει οι πυροσβέστες να αναζωπυρώνονται με κάθε ισχυρή ριπή ανέμου.

Στο πεδίο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με συνολικά 92 πυροσβέστες, πέντε πεζοπόρα τμήματα και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των εθελοντών. Σύμφωνα με την ανταπόκριση της ΕΡΤ, 34 μέλη πεζοπόρων τμημάτων βρίσκονται στην περιοχή, εκ των οποίων 20 έφτασαν από τη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις.

Καθοριστική θεωρείται η συμβολή των εναέριων μέσων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες τα πυροσβεστικά ελικόπτερα πραγματοποιούν στοχευμένες, «χειρουργικού τύπου» ρίψεις νερού πάνω στις ενεργές εστίες, επιχειρώντας να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις πριν αυτές επεκταθούν. Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας είχαν διατεθεί τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, τα οποία επανήλθαν στις επιχειρήσεις με το πρώτο φως της ημέρας.

Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι κατά διαστήματα ξεπερνούν τα οκτώ μποφόρ, ενώ οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για νέα ενίσχυσή τους μετά το μεσημέρι. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι πρωινές ώρες αποτελούν το πιο κρίσιμο χρονικό παράθυρο ώστε τα εναέρια μέσα να περιορίσουν τη φωτιά πριν οι άνεμοι δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις.

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, η Πυροσβεστική εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική και αποφεύγει να κάνει λόγο για οριοθέτηση της πυρκαγιάς, καθώς οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν υψηλό τον κίνδυνο νέας επέκτασης του μετώπου.

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εκδόθηκε προληπτικό μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων προς τον Άγιο Ισίδωρο, ενώ η φωτιά προκάλεσε πυκνούς καπνούς που ήταν ορατοί σε μεγάλο τμήμα της νότιας Λέσβου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι εθελοντές και οι κάτοικοι παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με τη σημερινή ημέρα να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς στο Πλωμάρι.

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα έξι περιφέρειες της Ελλάδας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται και για σήμερα, Πέμπτη, 30 Ιουλίου σε έξι περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά. Ενδεικτικά, επισημαίνεται η απαγόρευση καύσης ξερών χόρτων και κλαδιών και η αποφυγή χρήσης εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες.

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα στις εξής περιοχές: