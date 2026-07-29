Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Κρύα Βρύση του δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, με τους ανέμους να πνέουν εξαιρετικά ισχυροί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, που θρηνεί τον χαμό δύο νέων στελεχών της στο συγκεκριμένο μέτωπο, η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη.



​Για την αντιμετώπιση του μετώπου, οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν σημαντικά. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 190 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 40 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Στην περιοχή συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Αγίου Βασιλείου, την ώρα που στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστών. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης του μετώπου, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας από drone.

​Λόγω της πορείας της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε πολλαπλές φορές το σύστημα έκτακτης ειδοποίησης 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τις γύρω περιοχές.



Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν μηνύματα εκκένωσης για την Κρύα Βρύση με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο, για τις περιοχές Σαχτούρια και Μέλαμπες προς Αγία Γαλήνη, για τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Παύλο, καθώς και για την Τριόπετρα, τον Άγιο Γαλήνη και την περιοχή Ορνε, με κατεύθυνση προς ασφαλέστερους προορισμούς. Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης βρισκόταν σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, στην κατηγορία 4.

Σε πλήρη εξέλιξη η εκκένωση της Αγίας Γαλήνης – Σε ετοιμότητα ο ξενοδοχειακός κόσμος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκκένωση της Αγίας Γαλήνης και η οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών, μετά το μήνυμα του 112 που εστάλη λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή.

Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων, προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το μέλος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου και ξενοδόχος στην Αγία Γαλήνη, Μιχάλης Χριστοφοράκης, ανέφερε ότι κατά τον χρόνο της εκκένωσης η πυρκαγιά δεν είχε οπτική επαφή με τον οικισμό.

Όπως είπε, οι επισκέπτες και οι κάτοικοι ακολουθούν τις οδηγίες του μηνύματος του 112, το οποίο τους κατευθύνει προς το Τυμπάκι, υπογραμμίζοντας ότι δεν επικρατεί πανικός.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και συνδράμοντας όπου χρειαστεί.

Μήνυμα του 112 για εκκένωση του Ορνέ προς Χορδάκι Αμαρίου

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη το απόγευμα της Τρίτης στους κατοίκους του χωριού Ορνέ Ρεθύμνου, μετά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή.

Το μήνυμα καλεί όσους βρίσκονται στον Ορνέ να απομακρυνθούν άμεσα προς το Χορδάκι Αμαρίου και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ο Ορνές είναι μικρός οικισμός του Δήμου Αμαρίου, περίπου 49 χιλιόμετρα από την πόλη του Ρεθύμνου και σχεδόν τρία χιλιόμετρα από την Κρύα Βρύση. Βρίσκεται στις νοτιοανατολικές υπώρειες του όρους Κέδρος, σε υψόμετρο περίπου 300 μέτρων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς.