Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, αλλά και για τον εργαζόμενο που σκοτώθηκε στην έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια, εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Σε δήλωσή του, ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε στις δύο τραγωδίες που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και καλύτερα μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας.

«Οι τελευταίες ημέρες η Ελλάδα θρηνεί την άδικη απώλεια συνανθρώπων μας, οι οποίοι χάθηκαν στον τόπο εργασίας τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως η απώλεια των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο, οι οποίοι έπεσαν στη μάχη με τις φλόγες, αλλά και του εργαζομένου στο εργοστάσιο στα Εξαμίλια, «πέρα από την οδύνη που προκαλεί, πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις για τη βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας της εργασίας».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους των αδικοχαμένων συμπολιτών μας», σημείωσε ο Αντώνης Σαμαράς.