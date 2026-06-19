Στην κουζίνα του παλατιού, να συνομιλούν χαλαρά με το προσωπικό και να οργανώνουν οικογενειακά μπάρμπεκιου τα Σαββατοκύριακα, περνούσαν την καθημερινότητά τους ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο αδελφός του, Χάρι, προτού οι επίσημες υποχρεώσεις και οι προσωπικές επιλογές αλλάξουν τις ισορροπίες.

Ο Τζακ Στουκς, ένας άνθρωπος που εργάστηκε ως κηπουρός της βασιλικής οικογένειας για περισσότερες από δύο δεκαετίες, περιγράφει σε συνεντεύξεις άγνωστες πτυχές από τα νεανικά χρόνια του διαδόχου του θρόνου.

Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο Στουκς για τη σχέση των δύο αδελφών:

«Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ήταν πάντα πολύ προσανατολισμένος στην οικογένεια. Όταν ήταν μικρότερος, αυτός και ο Χάρι ήταν συνέχεια μαζί παντού».

Ο πρώην εργαζόμενος του παλατιού θυμάται ότι η απλότητα χαρακτήριζε τις στιγμές τους ακόμη και όταν μπήκαν στη ζωή τους οι πρώτες σοβαρές σχέσεις. Σύμφωνα με τα λόγια του:

«Όταν ο Ουίλιαμ ήταν με την Κέιτ Μίντλετον και ο Χάρι με την Τσέλσι Ντέιβι, τους έβλεπες όλους μαζί στην κουζίνα να μιλούν με τον σεφ. Ήταν μια πολύ φυσιολογική και ήρεμη ζωή. Έκαναν μπάρμπεκιου τα Σαββατοκύριακα και δεχόταν φίλους στο σπίτι».

Η απομόνωση από τη δημόσια σφαίρα και η στροφή στην ιδιωτικότητα

Η πάροδος του χρόνου έφερε μια ξεκάθαρη διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επιλέγει να διαχειρίζεται την προσωπική του ζωή. Σε αντίθεση με το παρελθόν και τη μεγάλη γιορτή που είχε στηθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ για τη συμπλήρωση των 21 ετών του, σήμερα οι εορτασμοί κρατούνται μακριά από τη δημοσιότητα.

Ο Τζακ Στουκς επισημαίνει αυτή τη μεταστροφή, τονίζοντας:

«Συνήθως δεν τον βλέπουμε να κάνει μεγάλα events για τα γενέθλιά του πλέον. Έχει ωριμάσει. Από τότε που αρραβωνιάστηκαν με την Κέιτ υπήρξε μεγάλη αλλαγή και αποφάσισαν να κρατούν την προσωπική τους ζωή πιο ιδιωτική. Είναι ωραίο να βλέπεις ότι προστατεύουν κάποια πράγματα για τον εαυτό τους».

Αυτή η ανάγκη για προστασία της ιδιωτικής σφαίρας έγινε ακόμη πιο έντονη μετά τον επίσημο γάμο του ζευγαριού το 2011, με τον Ουίλιαμ να υιοθετεί μια πιο στιβαρή στάση λόγω των καθηκόντων του.

«Προσπαθεί να δείχνει ότι είναι κάποιος που μπορεί να αντιμετωπιστεί σοβαρά», εξηγεί ο πρώην κηπουρός.

Η νέα στρατηγική της μοναρχίας και οι διαφορές με τον βασιλιά Κάρολο

Στη σύγχρονη εποχή, όπου η παρουσία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει αναδιαμορφώσει πλήρως το τοπίο, ο μελλοντικός βασιλιάς αποφεύγει την απλή προβολή που θυμίζει διασημότητα. Αντίθετα, επιλέγει να επικεντρώνεται στο ουσιαστικό έργο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη διαχείριση του Δουκάτου της Κορνουάλης, ενώ παράλληλα εμφανίζεται σαφώς πιο επικοινωνιακός και άνετος μπροστά στις κάμερες κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.

Την ίδια στιγμή, η προσέγγιση του Ουίλιαμ στα καθήκοντα διαφοροποιείται από εκείνη που ακολουθεί ο βασιλιάς Κάρολος. Ενώ ο μονάρχης επιλέγει ένα εξαιρετικά πυκνό και φορτωμένο πρόγραμμα υποχρεώσεων, ο πρίγκιπας στρέφεται σε μια πιο συμπαγή δομή της μοναρχίας. Η στρατηγική του περιλαμβάνει λιγότερες δημόσιες εμφανίσεις, οι οποίες όμως είναι απόλυτα στοχευμένες σε συγκεκριμένους τομείς, όπως οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και η προστασία της άγριας ζωής.