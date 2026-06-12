Τις πρώτες φωτογραφίες της με ολόσωμο μαγιό δημοσίευσε στο Instagram η Κατερίνα Καινούργιου, δύο μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της.

Η παρουσιάστρια πόζαρε με ολόσωμα μαγιό στο πλαίσιο φωτογράφισης και μοιράστηκε τα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους, δείχνοντας να επιστρέφει σταδιακά στους ρυθμούς της, μετά τη γέννηση της μικρής Ξένιας. Η ανάρτησή της δεν άργησε να συγκεντρώσει σχόλια και αντιδράσεις, με πολλούς followers να στέκονται στην εικόνα της αλλά και στη νέα, πιο προσωπική περίοδο που διανύει.

Η Κατερίνα Καινούργιου έγινε μητέρα για πρώτη φορά στις αρχές Απριλίου, φέρνοντας στον κόσμο την κόρη της. Από τότε, η παρουσιάστρια έχει μοιραστεί επιλεγμένες στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα, κρατώντας ωστόσο χαμηλούς τόνους και δείχνοντας πως η μητρότητα έχει πλέον κεντρική θέση στη ζωή της.

«Φίλες μου, η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο»

«Παιδιά, χθες πήγα να κάνω μια φωτογράφιση με μαγιό. Και έβαλα μαγιό μετά την εγκυμοσύνη. Εντάξει, δεν ξέρω φίλες μου, επειδή με βλέπετε εδώ, αφήστε που το καλύπτω με τα ρούχα, μιλάμε η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο», είπε πρόσφατα η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα». Όσο για τα κιλά που έχασε, η ίδια αποκάλυψε: «Πήρα 24 κιλά και έχασα τα 15, έχω να χάσω άλλα 9-10 κιλά».