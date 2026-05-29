Η στενή φίλη της Γωγώς Μαστροκώστα και φωτογράφος του γάμου της με τον Τραϊανό Δέλλα, Σίλβια Γκάμπριελ, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου.

«Η Γωγώ ήταν άγγελος, ήταν ένα απίστευτο πλάσμα. Πονάω τόσο πολύ για τον Τραϊανό, τη Βικτώρια και τη μαμά της Γωγώς, η οποία δεν την άφησε ένα λεπτό. Εγώ κλαίω από την πρώτη στιγμή που μου έστειλαν μήνυμα ότι “έφυγε” η Γωγώ, δεν έχω σταματήσει να κλαίω. Την είχα κάθε μέρα στις προσευχές μου. Έχω περάσει κι εγώ καρκίνο στα πνευμόνια. Ήμουν τυχερή γιατί διαγνώστηκα πολύ νωρίς και δεν έκανα ούτε χημειοθεραπείες. Την τελευταία φορά που πήγα να τη δω, δεν έβλεπε πολύ κόσμο, ο Τραϊανός την προστάτευε τόσο πολύ για να μην εκτίθεται τόσο πολύ σε μικρόβια. Την είδα, τότε ήταν πολύ άρρωστη. Και είχε μόνο καλά για μένα, ότι “εσύ το ξεπέρασες, μπράβο”», ανέφερε η Sylvia Gabriel.

«Ήταν τόσο χαρούμενη για μένα που το ξεπέρασα, ενώ αυτή ήταν άρρωστη. Αυτό το κορίτσι ήταν ένας άγγελος, το λέω και ανατριχιάζω. Ο Τραϊανός είναι για μένα η επιτομή του άντρα. Είναι ο άντρας που όλες οι γυναίκες θα θέλαμε να είχαμε δίπλα μας. Ένας άντρας δυνατός, που την προτάτευε και τη λάτρευε. Δεν λύγισε ποτέ και δεν κουράστηκε ποτέ. Είναι ταπεινός και κούκλος», συμπλήρωσε στη συνέχεια η φωτογράφος και ξέσπασε σε κλάματα.