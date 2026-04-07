Τα χάπια ιωδίου βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης ή πυρηνικών ανησυχιών, όπως αυτή τη στιγμή που το Ιράν τα μοιράζει στον πληθυσμό. Πρόκειται για ένα από τα βασικά μέσα προστασίας σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος ή έκρηξης, όπως είχε συμβεί στο Ατύχημα του Τσερνόμπιλ.

Ωστόσο, η χρήση τους δεν είναι απλή ούτε προληπτική, και απαιτεί σωστή ενημέρωση.

Πώς λειτουργούν τα χάπια ιωδίου

Τα χάπια περιέχουν σταθερό ιώδιο, συνήθως με τη μορφή ιωδιούχου καλίου. Όταν λαμβάνονται την κατάλληλη στιγμή, «κορεσμός» του θυρεοειδούς αδένα εμποδίζει την απορρόφηση ραδιενεργού ιωδίου.

Ο θυρεοειδής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος, καθώς ρυθμίζει τον μεταβολισμό. Αν απορροφήσει ραδιενεργό ιώδιο, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου και άλλων σοβαρών παθήσεων.

Με απλά λόγια, τα χάπια λειτουργούν σαν «ασπίδα», μπλοκάροντας την είσοδο του επικίνδυνου ιωδίου στον οργανισμό.

Η αποτελεσματικότητα των χαπιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον χρόνο λήψης.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι:

Η ιδανική στιγμή είναι λίγο πριν ή αμέσως μετά την έκθεση

Μπορούν να έχουν αποτέλεσμα έως και 12 ώρες μετά

Η καθυστέρηση μειώνει σημαντικά την προστασία

Για τους ενήλικες, η ενδεικτική δόση είναι 130 mg, ενώ για τα παιδιά η ποσότητα προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικία και το βάρος.

Σε κάθε περίπτωση, η λήψη πρέπει να γίνεται μόνο κατόπιν ιατρικής οδηγίας ή επίσημης σύστασης από τις αρμόδιες Αρχές.

Ποιες ομάδες είναι πιο ευάλωτες

Ορισμένες ομάδες πληθυσμού χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς κινδυνεύουν περισσότερο από την έκθεση σε ραδιενεργό ιώδιο:

Παιδιά και έφηβοι έως 18 ετών

Έγκυες γυναίκες

Βρέφη και νεογνά

Ο θυρεοειδής σε αυτές τις ομάδες είναι πιο ενεργός και απορροφά πιο εύκολα το ιώδιο, αυξάνοντας τον κίνδυνο βλάβης.

Επίσης, άτομα με παθήσεις θυρεοειδούς, όπως υπερθυρεοειδισμό ή υποθυρεοειδισμό, χρειάζονται ειδική ιατρική καθοδήγηση.

Παρότι θεωρούνται γενικά ασφαλή όταν χρησιμοποιούνται σωστά, τα χάπια ιωδίου δεν είναι αθώα.

Μπορεί να προκαλέσουν στομαχικές διαταραχές, αλλεργικές αντιδράσεις ή ακόμα και διααταραχές στη λειτουργία του θυρεοειδούς.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να προκληθεί ακόμη και πρήξιμο του θυρεοειδούς ή επιδείνωση προϋπαρχουσών παθήσεων. Άτομα με γνωστή αλλεργία στο ιώδιο δεν πρέπει να τα λαμβάνουν.

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία που συχνά παρανοείται είναι ότι τα χάπια ιωδίου δεν προστατεύουν από όλη τη ραδιενέργεια. Συγκεκριμένα, δεν προστατεύουν από άλλες μορφές ακτινοβολίας (όπως οι ακτίνες γάμμα), δεν αντικαθιστούν μέτρα όπως η εκκένωση ή η παραμονή σε ασφαλή χώρο και δεν έχουν κανένα όφελος αν ληφθούν χωρίς πραγματική έκθεση.

Η πρώτη και βασική αντίδραση σε περίπτωση πυρηνικού συμβάντος είναι η αναζήτηση καταφυγίου και η αποφυγή έκθεσης.