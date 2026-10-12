Μέσα στην οδύνη για την απώλεια ενός 29χρονου από την Αθήνα, η οικογένειά του πήρε την απόφαση να δωρίσει τα όργανά του, δίνοντας ελπίδα σε έξι ασθενείς στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Ο νεαρός νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ερρίκος Ντυνάν, ύστερα από εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία. Μετά τις απαιτούμενες κλινικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ο θάνατος του εγκεφαλικού στελέχους και η οικογένειά του συναίνεσε στη δωρεά.

Ακολούθησε το Σαββατοκύριακο μια πολύωρη επιχείρηση λήψης οργάνων, με τη συμμετοχή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου, υπό τη γενική εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ο οποίος καθόρισε και την επιλογή των ληπτών.

Η καρδιά και οι πνεύμονες για έναν 20χρονο

Η καρδιά και οι πνεύμονες παρελήφθησαν από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, προκειμένου να μεταμοσχευθούν σε έναν 20χρονο συμβατό ασθενή, με σοβαρή καρδιολογική ανεπάρκεια και πνευμονοπάθεια τελικού σταδίου.

Το ήπαρ μεταφέρθηκε στην Ιταλία για μεταμόσχευση σε συμβατό λήπτη, ενώ οι νεφροί παρελήφθησαν από το Λαϊκό Νοσοκομείο για δύο ασθενείς από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου.

Οι κερατοειδείς παρελήφθησαν από το Νοσοκομείο Αττικόν για μεταμόσχευση σε συμβατούς λήπτες, σε συνεργασία με την Τράπεζα Οφθαλμικών Ιστών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η διοίκηση του Ερρίκος Ντυνάν ευχαρίστησε την οικογένεια του δότη για την απόφασή της.

«Η δύναμή της τη στιγμή του αβάσταχτου πόνου μάς συγκλονίζει όλους», ανέφερε, δεσμευόμενη ότι το νοσοκομείο θα συνεχίσει να συμβάλλει στην προσπάθεια για τη δωρεά οργάνων, «με τη βεβαιότητα ότι αποτελεί, τελικά, μια νίκη ζωής».