Από το πρωινό γεύμα μέχρι τα υλικά για το παιχνίδι και τις δημιουργικές δραστηριότητες, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ καλύπτουν χωρίς χρέωση την καθημερινή φροντίδα 1.541 παιδιών. Το δίκτυο των 28 ιδιόκτητων σταθμών εξυπηρετεί φέτος 1.361 οικογένειες, ενώ σχεδιάζεται η προσθήκη τεσσάρων νέων δομών.

Σύμφωνα με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, οι νέοι σταθμοί σε Αγρίνιο, Βόνιτσα, Πύργο και Σαλαμίνα θα προσθέσουν συνολικά 206 θέσεις. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πρόσληψης 75 ατόμων για την ενίσχυση του παιδαγωγικού και βοηθητικού προσωπικού.

Τι παρέχεται δωρεάν και μέχρι ποια ώρα λειτουργούν

Η φοίτηση και το σύνολο των υπηρεσιών στους σταθμούς της ΔΥΠΑ είναι εντελώς δωρεάν.

Οι δομές λειτουργούν από τις 06:45 έως τις 16:00, όλες τις εργάσιμες ημέρες, παρέχοντας:

Πρωινό και μεσημεριανό γεύμα.

Ελαφρύ γεύμα για τα παιδιά που αποχωρούν στις 16:00.

Αναλώσιμο παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό.

Δραστηριότητες, εορταστικές εκδηλώσεις και δράσεις ενημέρωσης των γονέων.

Για το σχολικό έτος 2026-2027, στις δομές φιλοξενούνται 874 βρέφη και 667 νήπια. Ανάμεσα στις οικογένειες που εξυπηρετούνται περιλαμβάνονται 47 μονογονεϊκές, 170 τρίτεκνες και 43 πολύτεκνες.

Πού βρίσκονται οι 28 σταθμοί

Στην Αττική λειτουργούν δέκα σταθμοί: σε Αγία Βαρβάρα, Άνω Λιόσια, Ελευσίνα, Ίλιον, Κερατσίνι, Μενίδι, Μοσχάτο, Ολυμπιακό Χωριό, Περιστέρι και Χαϊδάρι.

Οι υπόλοιποι 18 βρίσκονται σε Αγρίνιο, Άρτα, Βέροια–Νάουσα, Δράμα, Ηγουμενίτσα, Θεσσαλονίκη–Πυλαία, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Καρπενήσι, Κομοτηνή, Λάρισα, Μεσολόγγι, Ξάνθη, Πάτρα, Σέρρες και Τρίκαλα.

Ο σταθμός της Λάρισας επαναλειτούργησε στις αρχές Οκτωβρίου, έχοντας παραμείνει κλειστός από το 2023 λόγω των ζημιών από την κακοκαιρία «Daniel». Προηγήθηκαν πλήρης ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση, συνολικού κόστους περίπου 839.000 ευρώ.

Οι διαθέσιμες θέσεις και η λίστα αναμονής

Η κτιριακή δυναμικότητα του δικτύου ανέρχεται σε 1.926 θέσεις, όμως η εγκεκριμένη δυναμικότητα με βάση το διαθέσιμο προσωπικό διαμορφώνεται στις 1.664.

Με 1.541 παιδιά στις δομές, η πληρότητα φτάνει το 92,61% της λειτουργικής δυναμικότητας, ενώ η ΔΥΠΑ αναφέρει 123 διαθέσιμες λειτουργικές θέσεις.

Για τη φετινή χρονιά υποβλήθηκαν 3.177 αιτήσεις. Στους οριστικούς πίνακες κατατάχθηκαν 1.979 παιδιά, συμπεριλαμβανομένων 292 σε λίστα αναμονής. Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει πώς κατανέμονται οι διαθέσιμες θέσεις και οι αναμονές ανά σταθμό και ηλικιακή κατηγορία.

Σε βάθος χρόνου, ο αριθμός των παιδιών έχει αυξηθεί από τα 1.056 το 2019-2020. Ωστόσο, τα φετινά 1.541 παιδιά είναι λιγότερα από τα 1.658 του 2025-2026.

Τέσσερις νέες δομές σε Αγρίνιο, Βόνιτσα, Πύργο και Σαλαμίνα

Ο σχεδιασμός της ΔΥΠΑ περιλαμβάνει:

Αγρίνιο: δεύτερο σταθμό, αποκλειστικά για βρέφη, με 36 θέσεις.

δεύτερο σταθμό, αποκλειστικά για βρέφη, με 36 θέσεις. Βόνιτσα: βρεφονηπιακό σταθμό για 61 παιδιά.

βρεφονηπιακό σταθμό για 61 παιδιά. Πύργο: βρεφονηπιακό σταθμό για 49 παιδιά.

βρεφονηπιακό σταθμό για 49 παιδιά. Σαλαμίνα: βρεφονηπιακό σταθμό για 60 παιδιά.

Οι δομές σε Αγρίνιο, Βόνιτσα και Πύργο έχουν ήδη ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Με τη λειτουργία και των τεσσάρων, η συνολική κτιριακή δυναμικότητα προβλέπεται να φτάσει τις 2.132 θέσεις. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους.

Προσλήψεις και εκκρεμότητες στην πυρασφάλεια

Στους σταθμούς απασχολούνται 411 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 209 μόνιμοι και 202 συμβασιούχοι. Έχουν ολοκληρωθεί 24 προσλήψεις για τις ανάγκες των δομών Ιλίου, Χαϊδαρίου και Λάρισας, ενώ η προκήρυξη ΣΟΧ 2/2026 αφορά ακόμη 75 θέσεις.

Στο πεδίο της πυρασφάλειας, η ΔΥΠΑ αναφέρει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και για τους 28 σταθμούς. Οι μελέτες έχουν εγκριθεί για 24, ενώ πιστοποιητικά πυρασφάλειας έχουν εκδοθεί για 20. Για τους υπόλοιπους οκτώ βρίσκονται σε εξέλιξη αυτοψίες και διοικητικές διαδικασίες από τις αρμόδιες πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Η επέκταση του δικτύου μπορεί να δώσει πρόσβαση σε δωρεάν φροντίδα σε περισσότερες οικογένειες. Το ζητούμενο είναι οι νέες κτιριακές θέσεις να συνοδευτούν από την απαραίτητη στελέχωση, ώστε να μετατραπούν σε θέσεις που μπορούν πράγματι να καλυφθούν από παιδιά