Συνεχίζεται και σήμερα, Τετάρτη, η καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, με ηλιοφάνεια, λίγες αραιές νεφώσεις και χωρίς βροχές. Ωστόσο, από αύριο το σκηνικό του καιρού θα αρχίσει σταδιακά να αλλάζει.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, σήμερα η χώρα χωρίζεται στα «δύο». Οι συνθήκες στη μισή επικράτεια θα θυμίζουν καλοκαίρι, με κάποιες αραιές συννεφιές, οι οποίες προς τα βορειοδυτικά θα πυκνώσουν μέσα στη νύχτα.

Όμως, όπως ανέφερε, όσο θα πηγαίνουμε προς την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, θα προσεγγίσει τη χώρα μια διαταραχή από τα κεντρικά τμήματα της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να πάμε σε πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

Οι κακοκαιρίες θα μας έρχονται από τα κεντρικά και δυτικά τμήματα της Ευρώπης, με βροχές, σημείωσε ο κ. Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο βοριάς έχει αρχίσει και υποχωρεί. Στο βόρειο Ιόνιο οι άνεμοι στρέφονται σε νότιους και αυτό σημαίνει ότι μας προσεγγίζει ένα κύμα κακοκαιρίας.

Νωρίς το πρωί κάνει ψύχρα. Σταδιακά, είπε ο μετεωρολόγος, η θερμοκρασία θα ανέβει και θα φθάσει ακόμα και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κοντά στην Παρασκευή με το Σάββατο, θα βρεθούμε κοντά στους 30 και ίσως ξεπεράσουμε και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, μέτριο βοριαδάκι και καλές καιρικές συνθήκες. Ο υδράργυρος στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια τμήματα που θα ασκήσει επίδραση ο βόρειος άνεμος θα έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες.

Στη Θεσσαλονίκη, πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και η θερμοκρασία 24 βαθμούς Κελσίου.

Συνοπτικά, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή. Θα προσπαθήσει να μας προσεγγίσει ένα βαρομετρικό χαμηλό, που θα δώσει τις πρώτες βροχές στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα, στα βορειοδυτικά τμήματα. Ίσως οι βροχές να είναι πιο πολλές σε εκείνες τις περιοχές, εκείνες τις ημέρες.

Το κύμα κακοκαιρίας, θα αρχίσει να μετακινείται πιο ανατολικά και το Σάββατο και την Κυριακή θα μεταφέρει και τις βροχές προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Οι ενδείξεις θέλουν την άλλη εβδομάδα να έρχεται πιο οργανωμένη κακοκαιρία, η οποία θα φέρει μαζί της και χειμωνιάτικου τύπου χαρακτηριστικά, κοντά στην Τετάρτη με Πέμπτη, κατέληξε.

Η πρόγνωση της Αναστασίας Τυράσκη

Από την πλευρά της, η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, ανέφερε πως τις επόμενες ημέρες ένα τυπικό φθινοπωρινό σύστημα θα πλησιάσει από τα δυτικά.

Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και θα περιλαμβάνουν βροχές και καταιγίδες. Αύριο, Πέμπτη, και την Παρασκευή θα επηρεαστούν κυρίως το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ το Σαββατοκύριακο το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα και θα δώσει βροχές σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στα βορειοδυτικά, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται κάτι ακραίο.

Αύριο, Πέμπτη, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, οι βροχές θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο, όπου αναμένονται και καταιγίδες, κυρίως πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές και στα νησιά.

Οι βροχοπτώσεις θα επεκταθούν στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους σε όλη τη χώρα και θα φτάσουν περίπου τα 5 μποφόρ, με τη μεγαλύτερη ένταση στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Ανάλογη θα είναι η εικόνα και την Παρασκευή, με τις βροχές να παραμένουν στη Δυτική Ελλάδα και τις καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στο Ιόνιο.

Από το Σάββατο το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας περισσότερες περιοχές. Βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο, ενώ τα εντονότερα φαινόμενα θα επιμείνουν στο Ιόνιο.

Σχετικά ανεπηρέαστα θα παραμείνουν τα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας, όπου προβλέπονται κυρίως νεφώσεις και πολύ λίγες βροχές.

Τα πιο αξιόλογα φαινόμενα αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο, στην Κέρκυρα και στην Ήπειρο. Από το Σάββατο προς την Κυριακή ενδέχεται να σημειωθούν αξιόλογες βροχοπτώσεις και στη Μακεδονία, ενώ έως τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και το βόρειο Αιγαίο.

Πρόκειται, σύμφωνα με την Αναστασία Τυράσκη, για ένα τυπικό φθινοπωρινό σύστημα, χωρίς ιδιαίτερα έντονα ή ακραία φαινόμενα.