Σε πολύ καλή νευρολογική κατάσταση βρίσκεται πλέον ο 10χρονος Θοδωρής, ο οποίος κινδύνευσε να πνιγεί στην παραλία της Μαραθιάς στην Ηλεία, καθώς αποσωληνώθηκε και έχει πλέον επικοινωνία με το περιβάλλον.

Η εξέλιξη της υγείας του έχει προκαλέσει μεγάλη ανακούφιση και χαρά στους γιατρούς και τους νοσηλευτές της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, με τον υπεύθυνο της ΜΕΘ Παίδων και εντατικολόγο, Ανδρέα Ηλιάδη, να κάνει λόγο για ιδιαίτερα ενθαρρυντική εικόνα.

«Η ζωή τελικά νικάει τον θάνατο. Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι», δήλωσε ο Ανδρέας Ηλιάδης στο ΕΡΤnews, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πορεία του παιδιού.

Όπως ανέφερε, η κατάσταση του 10χρονου εξελίσσεται πολύ θετικά και εκτίμησε ότι πολύ σύντομα θα μπορέσει να επιστρέψει στην οικογένειά του.

Καθοριστική η άμεση επέμβαση της ναυαγοσώστριας και των διασωστών του ΕΚΑΒ

Καθοριστική για την εξέλιξη της υγείας του 10χρονου ήταν η άμεση επέμβαση της ναυαγοσώστριας και των διασωστών του ΕΚΑΒ, οι οποίοι έδωσαν τη μάχη για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή μέχρι να αναλάβουν οι γιατροί.

Η ναυαγοσώστρια ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, παρέχοντας οξυγόνο και πραγματοποιώντας θωρακικές συμπιέσεις, ενώ το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του.

Ο υπεύθυνος της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, εξήρε την άμεση αντίδρασή τους, τονίζοντας ότι οι πρώτες αυτές ενέργειες ήταν καθοριστικές για την έκβαση της μάχης.

«Αυτό που έκαναν η ναυαγοσώστρια και οι πρώτοι διασώστες του ΕΚΑΒ ήταν ότι μας έδωσαν τη δυνατότητα να πολεμήσουμε για αυτό το παιδί», σημείωσε.

«Έδωσε πραγματικά το φιλί της ζωής. Πρόσφερε τον απαραίτητο χρόνο και το οξυγόνο, ώστε να μην υπάρξει έλλειμμα. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα για εμάς έγιναν πιο εύκολα», υπογράμμισε ο κ. Ηλιάδης.

«Αλυσίδα» διάσωσης

Κρίσιμη αποδείχθηκε η σωστή λειτουργία της «αλυσίδας» διάσωσης για την πορεία του 10χρονου Θοδωρή, από τη στιγμή που δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στην παραλία έως τη μεταφορά του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Μετά την αρχική ΚΑΡΠΑ από τη ναυαγοσώστρια, οι διασώστες του ΕΚΑΒ συνέχισαν την προσπάθεια ανάνηψης και το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Πύργου. Εκεί γιατροί και νοσηλευτές εργάστηκαν επί ώρες για τη σταθεροποίησή του, πριν πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

«Δεν διακομίστηκε αμέσως, επειδή έπρεπε πρώτα να σταθεροποιηθεί. Η ομάδα του Πύργου έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε. Το παιδί έφτασε διασωληνωμένο, με τους καθετήρες και όλα τα συστήματα υποστήριξης, ώστε να λάβει την καλύτερη δυνατή φροντίδα», εξήγησε ο Ανδρέας Ηλιάδης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ο 10χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού και είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Μόλις το παιδί άνοιξε τα μάτια του ζήτησε να επικοινωνήσει με τη ναυαγοσώστρια

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η στιγμή που ο μικρός Θοδωρής επικοινώνησε με τη ναυαγοσώστρια που του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Μόλις το παιδί άνοιξε τα μάτια του, ο Ανδρέας Ηλιάδης θέλησε να επικοινωνήσει μαζί της.

«Την πήρα τηλέφωνο και της είπα ότι της έχω μια έκπληξη. Κάναμε βιντεοκλήση και ήταν πάρα πολύ συγκινημένη», περιέγραψε ο εντατικολόγος.

Μέσω της βιντεοκλήσης, ο 10χρονος είδε τη γυναίκα που του έσωσε τη ζωή και είχε την ευκαιρία να την ευχαριστήσει. Ο κ. Ηλιάδης της είπε χαρακτηριστικά πως, «εάν στη διάρκεια της καριέρας της σώσει έστω και ένα παιδί, είναι σαν να σώζει ολόκληρο τον κόσμο», απευθύνοντάς της παράλληλα τα συγχαρητήριά του.