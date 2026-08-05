Μια σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης ζώων και παράνομης οπλοκατοχής ήρθε στο φως στην περιοχή της Οινόης Βιλίων, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών. Η σκληρότητα απέναντι στα ζώα συνυπήρχε με ένα επικίνδυνο και πλήρως εξοπλισμένο παράνομο οπλοστάσιο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό.



Κατά τη διάρκεια αστυνομικής εφόδου, με την παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν οκτώ σκύλοι και ένα άλογο που ζούσαν σε άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες. Τα ζώα ήταν ανεμβολίαστα, χωρίς ιατρική παρακολούθηση και χωρίς την προβλεπόμενη ηλεκτρονική σήμανση, όπως ορίζει ο νόμος. Η εικόνα που αντίκρισαν οι αρχές εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ευζωία τους και τις συνθήκες διαβίωσης, ενώ η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία για να αποσαφηνιστούν οι ευθύνες και να ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των ζώων.



Το πιο σοκαριστικό εύρημα περίμενε τους αστυνομικούς στον αυλόγυρο της οικίας, όπου εντόπισαν τέσσερα νεογέννητα κουτάβια θαμμένα μέσα σε μια σκαμμένη τρύπα, ανάμεσα σε χώμα και σκυρόδεμα.



Στον 55χρονο ιδιοκτήτη επιβλήθηκαν τα βαριά διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από τη νομοθεσία, ενώ με εισαγγελική εντολή αποφασίστηκε η προσωρινή αφαίρεση όλων των ζώων. Η διαδικασία αυτή δυσχαιράνθηκε σημαντικά εξαιτίας της μεγάλης έκτασης του χώρου αλλά και της έντονης επιθετικότητας που παρουσίαζαν ορισμένοι από τους σκύλους.



Η εκτεταμένη κατ’ οίκον έρευνα έφερε στο φως μια τεράστια ποσότητα παράνομου οπλισμού, ο οποίος κατασχέθηκε στο σύνολό του καθώς δεν υπήρχαν οι σχετικές νόμιμες άδειες. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται ένα πολεμικό τυφέκιο Καλάσνικοφ (AK-47), ιστορικά τυφέκια Steyr 1903, πληθώρα αεροβόλων και κυνηγετικών όπλων, καθώς και πυροβόλα πιστόλια με γεμιστήρες αυξημένης χωρητικότητας.



Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν δεκάδες αγχέμαχα όπλα, όπως σπαθιά, ματσέτες, μπαλτάδες, επιχειρησιακά μαχαίρια, τσεκούρια και μία αστυνομική ράβδο. Στον χώρο βρέθηκαν επίσης χιλιάδες φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων (9mm, .38, .22, CAL 12 κ.ά.), καθώς και πλήρης εξοπλισμός και υλικά για αναγόμωση φυσιγγίων, όπως πυρίτιδα, κάλυκες και ειδικοί κατασκευαστές.



Ο 55χρονος συλληφθείς υποστήριξε κατά την εξέτασή του ότι τα όπλα ανήκαν στον αποβιώσαντα αδελφό του, ενώ ο ίδιος, όπως είπε, επισκεπτόταν το σημείο αποκλειστικά για να ταΐζει τα ζώα. Το σύνολο του οπλισμού έχει ήδη αποσταλεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., με σκοπό να ερευνηθεί αν έχει χρησιμοποιηθεί σε τυχόν εγκληματικές ενέργειες.



Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, επιχειρώντας να διαπιστώσουν την προέλευση και τη χρήση των όπλων, καθώς και τυχόν διασύνδεση με άλλες αξιόποινες πράξεις.