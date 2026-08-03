Ελαφρώς θερμότερος από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα ήταν ο Ιούλιος του 2026 στο σύνολο της Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2010. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι οι μέσες μέγιστες ημερήσιες θερμοκρασίες κινήθηκαν υψηλότερα από τις κλιματικές τιμές αναφοράς στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η σύγκριση με τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019 καταδεικνύει θετικές αποκλίσεις της μέσης μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας.

Στην Κρήτη, ο φετινός Ιούλιος καταλαμβάνει την έκτη θέση μεταξύ των θερμότερων Ιουλίων της περιόδου 2010-2026.

Αντίστοιχα, στη βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο καταγράφεται ως ο έβδομος θερμότερος Ιούλιος της ίδιας περιόδου. Στη δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο μήνας κατατάσσεται στην όγδοη θέση της σχετικής κατάταξης.

Όσον αφορά την Αθήνα, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας διαμορφώθηκε στους -0,3 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι 16 από τις 31 ημέρες του μήνα παρουσίασαν θερμοκρασίες υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου επίσης 16 ημέρες του Ιουλίου καταγράφηκαν πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη εμφάνισε απόκλιση -0,2 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τις κανονικές τιμές.