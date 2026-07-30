Το τελευταίο «αντίο» στον 25χρονο πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη είπαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου στον Φουρφουρά Αμαρίου, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε μέσα σε βαρύ πένθος και έντονη συγκίνηση. Ο νεαρός πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την ώρα της μάχης με τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, ενώ τις επόμενες ώρες θα τελεστεί και η κηδεία του 58χρονου συναδέλφου του, Μανώλη Στρατιδάκη, ο οποίος σκοτώθηκε επίσης εν ώρα καθήκοντος.

Μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος αναφέρθηκε στην απώλεια των δύο πυροσβεστών, τονίζοντας ότι πρόκειται για ανθρώπους που θυσίασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να προστατεύσουν συνανθρώπους τους και τις περιουσίες τους.

«Αυτές οι ώρες, όπως είπα και στον ναό, είναι ώρες σιωπής, περισυλλογής και προσευχής για τους ανθρώπους μας που έφυγαν με αυτόν τον αδόκητο τρόπο», ανέφερε.

Όπως αναφέρει το Creta24 στη συνέχεια χαρακτήρισε τους δύο άνδρες παράδειγμα αυταπάρνησης και ανιδιοτελούς προσφοράς, υπογραμμίζοντας πως η στάση τους αποτελεί πρότυπο για όλους.

«Έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας. Έπεσαν στο καθήκον τους, ηρωικά. Αποτελούν πλέον παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, επισημαίνοντας πως αποτελεί ευθύνη όλων να διαφυλάξουν τον τόπο.

«Πρέπει αυτόν τον τόπο που μας έδωσε ο Θεός να τον αγαπούμε, να τον φυλάσσουμε, να τον προσέχουμε».

Αναφερόμενος στις αιτίες που προκαλούν τις καταστροφικές πυρκαγιές, εξέφρασε την ευχή να οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια και όχι σε εμπρηστικές ενέργειες.

«Όλα αυτά τα οποία γίνονται από αβλεψήματά μας, ελπίζω και όχι από δολιοφθορές, που δεν μπορεί ούτε το μυαλό μου να το σκεφτεί, ούτε να το φανταστώ πως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τόσο φθονούν τον εαυτό τους, τον αδερφό τους και τη φύση για να βάζουν φωτιές. Αυτά είναι τα αποτελέσματα», τόνισε.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, σημείωσε ότι η τραγωδία αυτή πρέπει να αποτελέσει αφορμή προβληματισμού και ευθύνης για όλους.

«Νομίζω ότι όλοι μας για μια ακόμη φορά ήρθαμε για να πάρουμε το μήνυμα. Το θέμα είναι αν θα το πάρουμε», είπε.

Το παρών στην κηδεία έδωσε και ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιδιαίτερα οδυνηρή για ολόκληρη την Κρήτη, εξαιτίας της απώλειας των δύο πυροσβεστών.

«Σήμερα είναι μια δύσκολη ημέρα για όλη την Κρήτη. Δύο άνθρωποι, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μάχη για να σώσουν ζωές και να σώσουν περιουσίες», ανέφερε.

Παράλληλα, απέδωσε φόρο τιμής στους δύο άνδρες, επισημαίνοντας ότι η προσφορά και η αυτοθυσία τους δεν μπορούν να αποτυπωθούν με λόγια.

«Τα λόγια είναι φτωχά για να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια, αλλά και αυτό που νιώθουμε για αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν αυτή τη μάχη και έπεσαν ως ήρωες», ανέφερε.