Τραγικές λεπτομέρειες συνεχίζουν να έρχονται στο φως για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη, με τα πρώτα στοιχεία να σκιαγραφούν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα σε συνθήκες μηδενικής ορατότητας και ακραίας θερμικής καταπόνησης. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξειδικευμένα κλιμάκια επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη στα τελευταία λεπτά της ζωής των δύο ανδρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, σε απόσταση μόλις 20 έως 30 μέτρων από το σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, βρισκόταν άλλη ομάδα πυροσβεστών. Ήταν εκείνοι που εντόπισαν πρώτοι τους δύο συναδέλφους τους νεκρούς έξω από το υπηρεσιακό όχημα, στο σημείο όπου είχαν εγκλωβιστεί.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την τραγωδία

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι δύο πυροσβέστες είχαν αναπτυχθεί, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, σε περιοχή όπου έκαιγε χαμηλή βλάστηση.

Όπως εκτιμούν συνάδελφοί τους, η συγκεκριμένη μορφή της φωτιάς εξελίχθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, προκαλώντας απότομη εξάπλωση των φλογών. Παράλληλα, οι πυκνοί καπνοί περιόρισαν δραματικά την ορατότητα, με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να μην μπορούν να προσανατολιστούν, όπως αναφέρει το patris.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι προσπάθησαν να απομακρυνθούν εγκαταλείποντας το όχημά τους, αναζητώντας ασφαλή διαφυγή. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει έως τώρα τα στελέχη της Πυροσβεστικής.

Παρότι οι υπόλοιποι πυροσβέστες βρίσκονταν σε μικρή απόσταση, οι συνθήκες ήταν τόσο δύσκολες ώστε η ορατότητα δεν ξεπερνούσε τα δύο μέτρα. Για τον λόγο αυτό, όπως επισημαίνεται, ήταν αδύνατο να αντιληφθούν ότι δίπλα τους οι δύο συνάδελφοί τους έδιναν μάχη για να σωθούν.

«Ο καπνός ήταν σαν να τους είχε κλείσει τα μάτια. Οι συνάδελφοι βρέθηκαν σε ένα σημείο με πολύ υψηλή θερμοκρασία και καπνό. Η διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης, υπό τέτοιες συνθήκες, αποτελεί τον νούμερο ένα παράγοντα κινδύνου» τόνισε στέλεχος της Π.Υ.

Δεν κατάφεραν να βρουν διέξοδο

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι και οι δύο πυροσβέστες επιχείρησαν να απομακρυνθούν από το σημείο.

«Όμως δεν έβλεπαν, ο καπνός ήταν σαν να τους έκλεινε τα μάτια, δεν μπορούσαν να κινηθούν προς μια κατεύθυνση» σχολίασε πυροσβέστης.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση εξηγεί και το γεγονός ότι οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν λίγα μόλις μέτρα μακριά από το υπηρεσιακό τους όχημα, όπως περιέγραψαν οι συνάδελφοί τους.

Πληροφορίες από τις ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης είχε αναλάβει καθήκοντα ελάχιστη ώρα πριν από το δυστύχημα. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε την πρωινή βάρδια από τις 7:00 έως τις 14:00, αντικαθιστώντας έναν εθελοντή πυροσβέστη.

Ο άτυχος 25χρονος υπηρετούσε για δεύτερη χρονιά ως εποχικός πυροσβέστης, ενώ ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης είχε πολυετή παρουσία στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, στην Κρήτη μεταφέρθηκαν επτά έως οκτώ πυροσβεστικά οχήματα από περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ενώ στο νησί έφτασε και πεζοπόρο τμήμα αποτελούμενο από 20 πυροσβέστες. Παράλληλα, υπήρχε σχεδιασμός για επιπλέον ενισχύσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μπριόλας.

Την ίδια στιγμή, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε συνεργασία με τα τοπικά ανακριτικά γραφεία, διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την απογείωση εναέριων μέσων, στερώντας πολύτιμη βοήθεια από το έργο της κατάσβεσης.

Τα σενάρια για το υπηρεσιακό όχημα

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στελέχη της Πυροσβεστικής που μίλησαν στο Patris.gr, κυκλοφόρησαν πληροφορίες, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ότι το υπηρεσιακό όχημα ενδέχεται να παρουσίασε μηχανική βλάβη σε φίλτρο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Με βάση αυτή την εκδοχή, οι δύο πυροσβέστες εγκατέλειψαν το όχημα επιχειρώντας να διαφύγουν.

Υπάρχει όμως και μία διαφορετική εκτίμηση, σύμφωνα με την οποία οι φλόγες περικύκλωσαν από την πρώτη στιγμή το πλήρωμα, καθώς η πυρκαγιά στη χαμηλή βλάστηση εξαπλώθηκε με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι πυροσβεστικές ομάδες που επιχειρούσαν στο συγκεκριμένο σημείο είχαν λάβει εντολή να δημιουργήσουν ζώνη άμυνας, δηλαδή την τακτική γραμμή που σχηματίζουν οι πυροσβέστες ή τα μηχανήματα χρησιμοποιώντας δρόμους, καθαρά εδάφη ή σημεία χωρίς βλάστηση, ώστε να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς και να προστατευθούν δασικές εκτάσεις και κατοικίες.

Τέλος, όσον αφορά τη φωτιά στον Αθερινόλακκο Σητείας και την καταστροφή δύο πυροσβεστικών οχημάτων, πηγές της Πυροσβεστικής αναφέρουν ότι το προπορευόμενο όχημα ακινητοποιήθηκε εξαιτίας βλάβης, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί ο δρόμος και να ακινητοποιηθεί και το δεύτερο όχημα, γεγονός που οδήγησε τελικά στην ολοκληρωτική καταστροφή και των δύο.