Η τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου παραμένει συγκλονισμένη από την απώλεια των δύο πυροσβεστών, του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν να περιορίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η μαρτυρία συναδέλφου τους, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο και περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, οι δύο εθελοντές επιχειρούσαν να αντιμετωπίσουν εστία φωτιάς που έκαιγε χαμηλή βλάστηση όταν η κατάσταση άλλαξε μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Οι φλόγες ενισχύθηκαν αιφνιδίως και ο πυκνός καπνός τούς «τύφλωσε» και τους προκάλεσε ασφυξία, οδηγώντας στην τραγωδία.

Εμφανώς συντετριμμένος και με δάκρυα στα μάτια, ο συνάδελφός τους μίλησε για την απώλεια των δύο πυροσβεστών, αδυνατώντας να κρύψει τη θλίψη του.

«Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες. Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά τους σπίτι», ανέφερε συγκινημένος.

Στη συνέχεια, περιγράφοντας όσα αντίκρισε, είπε: «Τα είδα με τα μάτια μου τα παιδιά. Ήταν λάθος τους… Πήγαν εκεί πέρα, δυστυχώς λάθος τους».

Η συναισθηματική του φόρτιση ήταν εμφανής μέχρι το τέλος των δηλώσεών του, καθώς αναφέρθηκε στο μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η πυρκαγιά.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική… Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα. Δυστυχώς, οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω», ανέφερε.