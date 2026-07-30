Βαρύ είναι το πένθος στο Πυροσβεστικό Σώμα και στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου μετά τον θάνατο του 27χρονου αξιωματικού, Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή του Αγερανού, στο Γύθειο.

Ο άτυχος αξιωματικός υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου από τον Ιούνιο του 2025, ενώ προηγουμένως είχε υπηρετήσει για δύο χρόνια στην Αθήνα. Η πορεία του στο Σώμα χαρακτηριζόταν από συνέπεια και υψηλές επιδόσεις, καθώς εισήχθη στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές του και στη συνέχεια φοίτησε στη Σχολή Αξιωματικών.

Ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συναδέλφους του, έχοντας ακόμη τον υπηρεσιακό εξοπλισμό του, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στο Αγρίνιο, από όπου καταγόταν. Ήταν το μοναδικό παιδί της οικογένειάς του και γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να αδυνατούν να πιστέψουν την τραγική εξέλιξη, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Με την απώλεια του Κωνσταντίνου Λαιμοδέτη, το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί συνολικά τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, καθώς δύο ακόμη πυροσβέστες σκοτώθηκαν επιχειρώντας στη μεγάλη φωτιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Παράλληλα, τρεις ακόμη πυροσβέστες τραυματίστηκαν σε διαφορετικά πύρινα μέτωπα, δύο στη Σητεία και ένας στο Πλωμάρι της Μυτιλήνης.