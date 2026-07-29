Μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα έχει μπροστά της η Κρήτη, καθώς μεγάλες φωτιές βρίσκονται σε εξέλιξη σε Ρέθυμνο και Λασίθι, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη κάτω από ακραίες συνθήκες και ανέμους που φτάνουν τα 7 μποφόρ και ριπές που ξεπερνούν τα 10.

Το πιο δραματικό μέτωπο παραμένει αυτό στην Κρύα Βρύση του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο νότιο Ρέθυμνο, όπου η Πυροσβεστική θρηνεί τον χαμό δύο στελεχών της. Η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος το Πυροσβεστικό Σώμα και ολόκληρη την Κρήτη, ξυπνώντας μνήμες από την τραγωδία στο Δοξαρό το 2007.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις εκκένωσης οικισμών, οργανωμένης απομάκρυνσης τουριστών, αλλά και απεγκλωβισμών από θαλάσσης, ενώ νέο μεγάλο μέτωπο έχει σημάνει συναγερμό και στο Λασίθι.

Λίγη ώρα πριν τα μεσάνυχτα ήχησε δυο φορές το 112 για εκκένωση στην Αγία Παρασκευή και στην περιοχή Λίγκρες στο Ρέθυμνο

Και στις δύο περιπτώσεις, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες κλήθηκαν να κινηθούν προς τον Αγαλιανό και τις Κεραμές, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

«Πάνω από 200 πυροσβέστες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πεδίο. Η νύχτα είναι δύσκολη, τα μέτωπα είναι πολλά και οι άνεμοι παραμένουν πολύ ισχυροί, δεν έχουν κοπάσει. Η ελπίδα μας είναι να πέσει ο άνεμος, ώστε αύριο με το πρώτο φως της ημέρας να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα και να συνδράμουν όπου χρειαστεί», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, ο οποίος βρίσκεται στο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Ρέθυμνο: 190 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες

Στο μέτωπο της Κρύας Βρύσης επιχειρούν 190 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 40 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν διαρκώς τις ρίψεις και την προσέγγιση των εναέριων μέσων.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με θερμική και οπτική κάμερα, προκειμένου να παρακολουθείται η πορεία του μετώπου.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι ριπές του ανέμου αλλάζουν τη συμπεριφορά της φωτιάς και δημιουργούν συνεχώς νέους κινδύνους για αναζωπυρώσεις και επέκταση.

Διαδοχικά μηνύματα 112 για εκκενώσεις

Λόγω της πορείας της πυρκαγιάς, το 112 ενεργοποιήθηκε πολλές φορές για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από περιοχές του νότιου Ρεθύμνου.

Μηνύματα εκκένωσης έχουν σταλεί για την Κρύα Βρύση με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο, για Σαχτούρια και Μέλαμπες προς Αγία Γαλήνη, καθώς και για Άγιο Γεώργιο, Άγιο Παύλο, Τριόπετρα, Αγία Γαλήνη και Ορνέ.

Νεότερο μήνυμα του 112 εστάλη και προς όσους βρίσκονται στον Ορνέ, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς το Χορδάκι Αμαρίου.

Ο Ορνές βρίσκεται κοντά στην Κρύα Βρύση, στις νοτιοανατολικές υπώρειες του Κέδρους, γεγονός που δείχνει την ανησυχία των αρχών για την πορεία της φωτιάς και την πιθανότητα να απειληθούν νέες περιοχές.

Εκκενώνεται η Αγία Γαλήνη – Περίπου 2.000 τουρίστες στην περιοχή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η εκκένωση της Αγίας Γαλήνης, με οργανωμένη απομάκρυνση κατοίκων και ξένων επισκεπτών μετά το μήνυμα του 112.

Οι επισκέπτες και οι κάτοικοι κατευθύνονται προς το Τυμπάκι, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών, ενώ σύμφωνα με τον ξενοδόχο και μέλος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου, Μιχάλη Χριστοφοράκη, δεν επικρατεί πανικός.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, την ώρα της εκκένωσης η πυρκαγιά δεν είχε οπτική επαφή με τον οικισμό, ωστόσο η προληπτική απομάκρυνση κρίθηκε αναγκαία λόγω της δυναμικής του μετώπου.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής να παραμένουν σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

Ιδιαίτερη κινητοποίηση αναπτύχθηκε στην Αγία Γαλήνη, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της νότιας Κρήτης. Περίπου 2.000 ξένοι επισκέπτες απομακρύνθηκαν οργανωμένα από την περιοχή, χωρίς να δημιουργηθεί πανικός. Οι τουρίστες μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς περιοχές και σε ξενοδοχειακά καταλύματα του Ρεθύμνου, έπειτα από συντονισμένη κινητοποίηση του ξενοδοχειακού κόσμου και των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα, το υπουργείο Τουρισμού ενεργοποίησε, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Η πλατφόρμα λειτουργεί μέσω του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επικουρικά στις παροχές της Περιφέρειας Κρήτης και των δήμων, με στόχο την άμεση εξεύρεση διαθέσιμων καταλυμάτων για κατοίκους και επισκέπτες που χρειάζονται προσωρινή φιλοξενία.

Απεγκλωβισμός 31 ατόμων από τη θάλασσα

Στον απεγκλωβισμό 31 ατόμων στο Ρέθυμνο προχώρησαν πλωτά του Λιμενικού Σώματος και ναυαγοσωστικά, καθώς η μεγάλη φωτιά που μαίνεται στα νότια του νομού έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και ανάγκη απομάκρυνσης πολιτών από δύσβατα σημεία.

Αρχικά απεγκλωβίστηκαν 17 άτομα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο ακόμη 12. Στη συνέχεια ακόμα δύο άτομα απεγλωβίστηκαν από σκάφος της FRONTEX. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου, με τη συνδρομή και ιδιωτικών σκαφών που βρίσκονταν στην περιοχή.

Λασίθι: Φωτιά σε Γούδουρα και Ασπρόλιθο – Μήνυμα 112 προς Μακρύ Γιαλό

Συναγερμός έχει σημάνει και στο Λασίθι, όπου δασική πυρκαγιά ξέσπασε στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος.

Μήνυμα του 112 κάλεσε όσους βρίσκονται στις δύο περιοχές να απομακρυνθούν προς τον Μακρύ Γιαλό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στο μεταξύ, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά της Αγίας Τριάδας στη Σητεία, με 48 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην προσπάθεια συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενώ η φωτιά καίει αγροτολιβαδική, γεωργική και χαμηλή βλάστηση.

Πέρασε από εγκατάσταση της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο

Η φωτιά στη Σητεία πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς σε μεγάλη έκταση ελαιώνων στην περιοχή, καθώς και εκεί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το συντονιστικό κέντρο, η φωτιά είναι μεγάλη και δύσκολη, με καθολική κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων από όλη την Κρήτη.

Στα μέτωπα της Σητείας επιχειρούν πλέον πάνω από 60 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ οι δυνάμεις συνεχώς ενισχύονται.

Δύο πυροσβεστικά οχήματα καταστράφηκαν – Δύο πυροσβέστες με εγκαύματα

Στην Αγία Τριάδα Σητείας, δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το συντονιστικό κέντρο, κατά την προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τις εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη φωτιά να αλλάζει γρήγορα κατεύθυνση λόγω των ισχυρών ανέμων.

Οριοθετημένη η φωτιά στο Μορόνι Ηρακλείου

Την ίδια ώρα, καλύτερη είναι η εικόνα στο Μορόνι Ηρακλείου, όπου η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

Πυροσβέστες παραμένουν στην περιοχή, επιμελούνται καπνογόνα σημεία και ελέγχουν για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Η εικόνα αυτή αποτελεί μικρή ανάσα μέσα σε μια ημέρα πολλαπλών και εξαιρετικά δύσκολων πυρκαγιών για την Κρήτη.

Μνήμες από το Δοξαρό

Ο θάνατος των δύο πυροσβεστών στο νότιο Ρέθυμνο ξύπνησε στην Κρήτη μνήμες από την τραγωδία στο Δοξαρό, στις 11 Ιουλίου 2007.

Τότε, κατά τη διάρκεια μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, τέσσερις εποχικοί δασοπυροσβέστες εγκλωβίστηκαν όταν οι φλόγες άλλαξαν αιφνιδιαστικά κατεύθυνση λόγω των ισχυρών ανέμων.

Το πυροσβεστικό όχημα στο οποίο επέβαιναν περικυκλώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και τρεις από αυτούς δεν κατάφεραν να βγουν ζωντανοί.

Η σημερινή τραγωδία φέρνει ξανά στην επιφάνεια τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, κάθε φορά που ένα πύρινο μέτωπο κινείται ανεξέλεγκτα κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η Κρήτη μπροστά σε μια κρίσιμη νύχτα

Η Περιφέρεια Κρήτης βρισκόταν σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, και η εξέλιξη της ημέρας επιβεβαίωσε τον βαθμό επικινδυνότητας.

Ρέθυμνο και Λασίθι βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, με εκκενώσεις, απεγκλωβισμούς, κατεστραμμένα οχήματα, ζημιές σε υποδομές και ένα βαρύ πένθος για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους.

Η νύχτα αναμένεται εξαιρετικά δύσκολη. Η απουσία εναέριων μέσων μετά τη δύση του ηλίου, οι ισχυροί άνεμοι και ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων κρατούν σε πλήρη επιφυλακή την Πυροσβεστική, την Πολιτική Προστασία, τους δήμους, το Λιμενικό και τους εθελοντές.

Προτεραιότητα των αρχών παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τα μηνύματα του 112 και τις οδηγίες της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του Λιμενικού και της Πολιτικής Προστασίας.