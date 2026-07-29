Στον απεγκλωβισμό 31 ατόμων στο Ρέθυμνο προχώρησαν πλωτά του Λιμενικού Σώματος και ναυαγοσωστικά, καθώς η μεγάλη φωτιά που μαίνεται στα νότια του νομού έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και ανάγκη απομάκρυνσης πολιτών από δύσβατα σημεία.

Αρχικά απεγκλωβίστηκαν 17 άτομα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο ακόμη 12. Στη συνέχεια ακόμα δύο άτομα απεγλωβίστηκαν από σκάφος της FRONTEX. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου, με τη συνδρομή και ιδιωτικών σκαφών που βρίσκονταν στην περιοχή.

Σε ετοιμότητα το Λιμενικό

Σύμφωνα με την ενημέρωση, στην περιοχή παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη, ώστε να επέμβουν άμεσα εφόσον χρειαστεί νέος απεγκλωβισμός.

Η κινητοποίηση έρχεται την ώρα που συνεχίζονται οι εκκενώσεις και οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών από περιοχές που απειλούνται από το πύρινο μέτωπο.

Οι Αρχές καλούν όσους βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής, καθώς οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες.