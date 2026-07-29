Δραματικές εικόνες καταγράφονται από τις Μέλαμπες Ρεθύμνου, όπου η μεγάλη φωτιά συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες, προσπαθώντας να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.

Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τις αγωνιώδεις προσπάθειες των κατοίκων του χωριού, οι οποίοι, μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς που έχει εισβάλει στον οικισμό.

Οι εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής, καθώς διάσπαρτες εστίες καίνε μέσα και γύρω από τις Μέλαμπες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι αλλάζουν συνεχώς την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, δημιουργώντας νέες αναζωπυρώσεις.

Με λάστιχα, κλαδιά και κάθε διαθέσιμο μέσο, οι κάτοικοι προσπαθούν να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τα σπίτια τους, σε μια μάχη που εξελίσσεται λεπτό προς λεπτό.

Θυελλώδεις άνεμοι δυσκολεύουν την κατάσβεση

Το έργο των πυροσβεστών παραμένει εξαιρετικά δύσκολο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ενισχύουν διαρκώς το πύρινο μέτωπο και προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλά σημεία, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού, προσπαθώντας να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς στις κατοικίες.