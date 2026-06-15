Συγγενείς και φίλοι είπαν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο το τελευταίο αντίο στον καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία στην ακτοπλοΐα των Μικρών Κυκλάδων.

Ο αποχαιρετισμός στον καπετάν Γιάννη, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, έγινε στα Κατάπολα, υπό τους ήχους τραγουδιών.

Στην Αμοργό βρέθηκε και το θρυλικό πλοίο Σκοπελίτης, το πλοίο στο πηδάλιο του οποίου βρέθηκε ο καπετάν Γιάννης για χρόνια γράφοντας μια μοναδική ιστορία.

Το τέλος μιας εποχής

Ο θάνατος του Γιάννη Σκοπελίτη σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας ολόκληρης εποχής για τις Κυκλάδες.

Το όνομά του συνδέθηκε με τη ναυτοσύνη, την καθημερινή προσφορά και την επιμονή μιας οικογένειας που κράτησε ζωντανή τη θαλάσσια συγκοινωνία σε μια από τις πιο απαιτητικές νησιωτικές γραμμές της χώρας.

Σήμερα, η οικογενειακή παράδοση συνεχίζεται από τον γιο του, Δημήτρη Σκοπελίτη, ο οποίος εξακολουθεί να κρατά ζωντανό το ιστορικό δρομολόγιο και τη ναυτική κληρονομιά της οικογένειας.