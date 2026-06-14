Μεσίστια κυματίζει σήμερα η ελληνική σημαία στο πλοίο «Σκοπελίτης», μία ημέρα μετά τον θάνατο του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη, του ανθρώπου που συνδέθηκε όσο λίγοι με την ιστορία της ακτοπλοΐας στις Μικρές Κυκλάδες.

Ο καπετάν Γιάννης Σκοπελίτης, συνεχιστής μιας μακράς ναυτικής οικογενειακής διαδρομής, υπήρξε για δεκαετίες σημείο αναφοράς για τα νησιά. Υπό τη δική του καθοδήγηση, το πλοίο ταυτίστηκε με την αξιοπιστία, την επιμονή και την αδιάκοπη σύνδεση των Κυκλάδων, ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Για τους κατοίκους των Μικρών Κυκλάδων, ο «Σκοπελίτης» δεν ήταν απλώς ένα πλοίο. Ήταν η σταθερή γραμμή επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, το μέσο που μετέφερε ανθρώπους, προμήθειες, νέα και ελπίδα στα νησιά.

Το τέλος μιας εποχής

Ο θάνατος του Γιάννη Σκοπελίτη σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας ολόκληρης εποχής για τις Κυκλάδες.

Το όνομά του συνδέθηκε με τη ναυτοσύνη, την καθημερινή προσφορά και την επιμονή μιας οικογένειας που κράτησε ζωντανή τη θαλάσσια συγκοινωνία σε μια από τις πιο απαιτητικές νησιωτικές γραμμές της χώρας.

Σήμερα, η οικογενειακή παράδοση συνεχίζεται από τον γιο του, Δημήτρη Σκοπελίτη, ο οποίος εξακολουθεί να κρατά ζωντανό το ιστορικό δρομολόγιο και τη ναυτική κληρονομιά της οικογένειας.

Το αντίο του γιου του

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Δημήτρης Σκοπελίτης αποχαιρέτησε τον πατέρα του με συγκινητικά λόγια, αποτυπώνοντας τη βαθιά προσωπική απώλεια αλλά και το βάρος μιας ναυτικής ιστορίας που συνεχίζεται.

Αναλυτικότερα, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook γράφει τα εξής:

«Πατέρα μου, σε ευχαριστώ για αυτά που μου έδωσες και για αυτά που μου έμαθες. Σε ευχαριστώ που το πάλεψες μέχρι τέλους. Ήσουν πάντα δίπλα σε ό,τι χρειαζόμουν. Συγγνώμη για αυτά που δεν μπόρεσα να σου δώσω. Ξέρω ότι θα είσαι δίπλα μας και τώρα. Και ότι θα σε περιμένει ο παππούς να ταξιδέψετε μαζί. Θα είστε μαζί στο τιμόνι, όπως ήσασταν και στη ζωή. Να έχετε καλοτάξιδο μπουγάζι στον ουρανό. Σε αγαπάω, πατέρα, και θα σε αγαπάω για πάντα. Ελπίζω στη ζωή μου να μάθω από σένα και να συνεχίσω ό,τι άφησες. Να έχεις καλό Παράδεισο, η ψυχούλα σου να είναι κοντά στην Παναγία. Και πάλι σε ευχαριστώ για όλα, πατέρα».