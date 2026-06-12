Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η team AEGEAN, η εθελοντική ομάδα εργαζομένων της AEGEAN, ένωσε τις δυνάμεις της για την προστασία των μελισσών που σήμερα απειλούνται περισσότερο από ποτέ. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Bee the Change”, μιας νέας περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας της εταιρείας, αφιερωμένης στη φύση, τη βιοποικιλότητα και την προστασία των πολύτιμων αυτών επικονιαστών.

Μέσα από μια μοναδική βιωματική εμπειρία που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου, οι εθελοντές-εργαζόμενοι της AEGEAN είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μέλισσες στη διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, να ενημερωθούν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα και να συμβάλουν έμπρακτα στην υποστήριξή τους. Κατά τη διάρκεια της δράσης, κατασκεύασαν και υιοθέτησαν 60 κυψέλες, οι οποίες θα φιλοξενήσουν 1.200.000 μέλισσες, ενώ παράλληλα παρασκεύασαν 1.450 κάψουλες βιοποικιλότητας, οι οποίες θα ενισχύσουν την ανάπτυξη μελισσοκομικών και άλλων ωφέλιμων φυτών για τους επικονιαστές. Επιπλέον, φορώντας ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό, ήρθαν σε άμεση επαφή με τις μέλισσες και τον κόσμο της μελισσοκομίας, αποκτώντας μια ουσιαστική βιωματική εμπειρία γύρω από τη σημασία τους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή. Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Bee for Planet, έναν οργανισμό αφιερωμένο στην προστασία των μελισσών και την ανάδειξη της σημασίας τους για τη ζωή στον πλανήτη.

Η πρωτοβουλία “Bee the Change” δεν περιορίζεται σε μία μόνο ημέρα δράσης. Αντίθετα, αποτελεί την αφετηρία μιας ευρύτερης προσπάθειας υποστήριξης των μελισσών που θα εξελιχθεί στη διάρκεια της χρονιάς, μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη των κυψελών που υιοθετήθηκαν, καθώς και από επιπλέον ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τη σημασία των επικονιαστών και της βιοποικιλότητας.

«Οι μέλισσες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους της φύσης και η προστασία τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ισορροπία των οικοσυστημάτων. Μέσα από την πρωτοβουλία “Bee the Change”, οι άνθρωποί μας είχαν την ευκαιρία να δουν πώς ακόμη και μια μικρή πράξη μπορεί να συμβάλει σε κάτι πολύ μεγαλύτερο: στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους. Στην AEGEAN πιστεύουμε ότι η πραγματική αλλαγή ξεκινά όταν η ευαισθητοποίηση μετατρέπεται σε δράση και όταν οι άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό. Η σημερινή δράση αποτελεί την αφετηρία μιας ευρύτερης προσπάθειας που θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με στόχο να στηρίξουμε έμπρακτα τις μέλισσες και να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον», δήλωσε η Πέπη Σταμάτη, Chief People and Corporate Affairs Officer της AEGEAN.

Η AEGEAN ευχαριστεί θερμά τη Bee for Planet για τη συνεργασία και τη συμβολή της στην υλοποίηση της δράσης, καθώς και όλους τους εθελοντές-εργαζομένους της team AEGEAN που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και αίσθημα ευθύνης. Μέσα από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει τη διαχρονική δέσμευσή της για υπεύθυνη ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος και ενεργή κοινωνική συνεισφορά, αποδεικνύοντας ότι οι μικρές συλλογικές πράξεις μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες και ουσιαστικές αλλαγές.

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