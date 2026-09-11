Στα Χανιά σημειώθηκε άγρια συμπλοκή ανήλικων κοριτσιών και μάλιστα μπροστά σε συνομίληκους, οι οποίοι βιντεοσκοπούσαν τον καβγά και παρότρυναν να συνεχιστεί η ένταση.

Το zarpanews.gr δημοσίευσε το βίντεο της συμπλοκής και έγραψε ότι κανείς δεν έσπευσε να χωρίσει τις κοπέλες.

«Μπουκέτο» ακούγεται να λέει κάποιος από τους παρευρισκόμενους στο σημείο, ενώ σαν να μην έφτανε ο απίστευτης αγριότητας ξυλοδαρμός του ενός κοριτσιού, έρχεται στο τέλος μια ανατριχιαστική κλωτσιά από ένα άλλο κορίτσι που πλησιάζει.

Ανήλικα παιδιά να χτυπιούνται. Άλλοι ανήλικοι να τραβούν βίντεο. Η βία γίνεται εικόνα, το κινητό γίνεται κάμερα και οι μαθητές μετατρέπονται από αυτόπτες μάρτυρες σε θεατές μιας σκληρής σκηνής που δεν θα έπρεπε ποτέ να θεωρείται «θέαμα».