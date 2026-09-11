Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV, τόσο για την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όσο και για την πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Παράλληλα ο αρχηγός του Ολυμπιακού, αναφέρθηκε και στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, στην οποία η ομάδα του θέλει μόνο τη νίκη, δείχνοντας ένα καλό πρόσωπο.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην Cosmote TV:

Για την αποχώρηση του Μεντιλίμπαρ: «Με τον κόουτς Μεντιλίμπαρ ήταν δυόμιση χρόνια που ζήσαμε στιγμές οι οποίες θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία του συλλόγου. Εγώ προσωπικά τρέφω μεγάλη εκτίμηση προς το πρόσωπο του, κυρίως στον άνθρωπο και μετά στον προπονητή.

Ήταν λίγο απότομο, αλλά είναι αλλαγές που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο σε όλες τις ομάδες. Είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να κάνουμε την δουλειά μας και να προχωρήσουμε γρήγορα μπροστά».

Για τον νέο προπονητή: «Ξέρουμε όλοι πόσα έχει πετύχει τα προηγούμενα χρόνια στο ισπανικό πρωτάθλημα. Είναι ένας άνθρωπος που φαίνεται πως έχει ξεκάθαρη ιδέα για το πώς θέλει να παίζουμε.

Προφανώς χρειάζεται χρόνος και έχουμε παιχνίδια μπροστά μας, αλλά θεωρώ πως έχει κάνει ξεκάθαρα τα «θέλω» του και θα προσπαθήσουμε και εμείς να προσαρμοστούμε γρήγορα και να κερδίζουμε, γιατί αυτό είναι που χρειαζόμαστε».

Για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ: «Πρέπει να συγχρονιστούμε όλοι μαζί. Έχουμε καινούργιο προπονητή και καινούργιους παίκτες και πρέπει σαν ομάδα να δείξουμε ένα θετικό πρόσωπο.

Να δείξουμε ποσό πολύ θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Είναι τρεις αγώνες μέχρι την διακοπή και πρέπει, ξεκινώντας από το ματς με τον ΟΦΗ, να δώσουμε το 100% και να τους κερδίσουμε».