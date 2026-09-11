Συνομιλίες με χώρες του Κόλπου για τα Στενά του Ορμούζ θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα στο Ομάν το Ιράν, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.



Η συνάντηση θα επικεντρωθεί στην ασφάλεια των εμπορικών θαλάσσιων διαδρομών μέσω των Στενών, τα οποία η Τεχεράνη έχει αποκλείσει σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον της οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.



Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ιρανικής διπλωματίας, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών του Ιράκ και άλλων αραβικών χωρών του Κόλπου.



«Η συνάντηση αυτή αναμένεται να προωθήσει μια καλύτερη κατανόηση μεταξύ των χωρών της περιοχής και να συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινής περιφερειακής ασφάλειας», αναφέρει το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.



Η Τεχεράνη δεν γνωστοποίησε στην ανακοίνωση τον πλήρη κατάλογο των χωρών που θα συμμετάσχουν, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για το Ιράκ και άλλες χώρες που βρέχονται από τον Περσικό Κόλπο.