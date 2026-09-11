Την απόδοση δικαιοσύνης και τη δημοσιοποίηση φακέλων για τη Σαουδική Αραβία ζήτησαν δύο συγγενείς θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, παρεμβαίνοντας στην τελετή μνήμης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη, 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις.

Οι δύο ομιλητές αξιοποίησαν την παρουσία τους στο βήμα για να διατυπώσουν καταγγελίες κατά του Ριάντ και επικρίσεις για τη στάση των αμερικανικών κυβερνήσεων, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Τέρι Στράντα απομακρύνθηκε από το προκαθορισμένο κείμενο της τελετής, κατά την οποία οι συγγενείς διαβάζουν ονόματα θυμάτων και μοιράζονται αναμνήσεις. Μιλώντας για τους ανθρώπους που χάθηκαν, εξέφρασε τη λύπη της επειδή, όπως είπε, δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη για τον ρόλο που η ίδια αποδίδει στη Σαουδική Αραβία.

Υποστήριξε ότι οι οικογένειες κατάφεραν να φέρουν την υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου και κατηγόρησε το σαουδαραβικό βασίλειο ότι είχε καλλιεργήσει «μια αποτρόπαια κουλτούρα αντιαμερικανικής τρομοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο».

Στη συνέχεια, έστρεψε την κριτική της προς την αμερικανική πολιτική ηγεσία.

«Όμως, για 25 χρόνια, κάθε κυβέρνηση, περιλαμβανομένων των ηγετών που στέκονται σήμερα μπροστά μας, επέλεξε να προστατεύσει τους Σαουδάραβες περισσότερο από το να σταθεί στο πλευρό των οικογενειών της 11ης Σεπτεμβρίου», δήλωσε.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί ακόμη να το αλλάξει αυτό. Πείτε στους Σαουδάραβες να σταματήσουν να λένε ψέματα», πρόσθεσε, ζητώντας από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος παρευρισκόταν στην τελετή, να μεταφέρει το μήνυμά της.

Λίγο αργότερα, δεύτερος συγγενής θύματος, το όνομα του οποίου δεν είχε γίνει γνωστό, ζήτησε τη δημοσιοποίηση όλων των σχετικών εγγράφων. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι επί 25 χρόνια το «βαθύ κράτος» απέκρυπτε την αλήθεια για τις επιθέσεις.

«Πρόεδρε Τραμπ, είστε η τελευταία μας ελπίδα. Δώστε στη δημοσιότητα, στην πλήρη και αυτούσια μορφή τους, τους φακέλους που εμπλέκουν τη Σαουδική Αραβία, όσο υπάρχουν ακόμη εν ζωή οικογένειες των θυμάτων που μπορούν να τους μελετήσουν», ανέφερε.

Οι δύο παρεμβάσεις χειροκροτήθηκαν από μέρος του πλήθους. Στην τελετή συμμετείχαν συγγενείς θυμάτων και επίσημοι προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων τέσσερις πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ.

Οι περισσότεροι από τους αεροπειρατές που πραγματοποίησαν τις επιθέσεις ήταν Σαουδάραβες. Οι καταγγελίες που διατυπώθηκαν στην τελετή αφορούν τον ρόλο που οι συγκεκριμένοι συγγενείς αποδίδουν στο σαουδαραβικό κράτος.