Σε μια ιδιαίτερη κινητοποίηση για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών προχώρησαν την Παρασκευή οι μηχανοδηγοί στην Πολωνία: μείωναν την ταχύτητα των συρμών στα 20 χιλιόμετρα την ώρα σε κάθε ισόπεδη διάβαση, προκαλώντας εκτεταμένες καθυστερήσεις.

Η διαμαρτυρία ακολούθησε το δυστύχημα της Τετάρτης στην κεντρική Πολωνία, όπου αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με φορτηγό σε διάβαση και εκτροχιάστηκε. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δέκα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

On Thursday, September 3, 2026, at approximately 1:25 p.m., the PKP Intercity "Bachus" train collided with a truck at the level crossing on ul. Niegowska in Gdańsk, Poland.



The impact caused significant damage. The truck driver was conscious and taken to the hospital for… pic.twitter.com/0UZFwfQ9El — T_CAS videos (@tecas2000) September 3, 2026

Οι μηχανοδηγοί ζητούν αποτελεσματικότερα μέτρα προστασίας στις διαβάσεις και κυρώσεις για τους οδηγούς οχημάτων που παραβιάζουν τα προειδοποιητικά σήματα.

«Δεν το θεωρούμε αυτό μια διαμαρτυρία, αλλά περισσότερο μια πράξη απόγνωσης», δήλωσε ο Σεμπάστιαν Πιέρνικ, μέλος του συνδικάτου μηχανοδηγών ZZM, υποστηρίζοντας ότι προηγούμενα αιτήματά τους για την ασφάλεια είχαν αγνοηθεί.

«Το θεμελιώδες ζήτημα είναι να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν κυρώσεις για τους οδηγούς που διασχίζουν τις γραμμές όταν είναι αναμμένο το κόκκινο φως», πρόσθεσε.

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε το μεσημέρι, αλλά οι επιπτώσεις της αναμενόταν να συνεχιστούν όλη την ημέρα. Σύμφωνα με την PKP Intercity, έως τις 12:00 τοπική ώρα, 203 από τα 290 δρομολόγια εμφάνιζαν καθυστερήσεις, με μέση διάρκεια 37 λεπτών.

Η γερμανική Welt, επικαλούμενη το πολωνικό πρακτορείο PAP, ανέφερε ότι ήδη από το πρωί είχαν ακυρωθεί 14 δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων. Η εταιρεία δεν είχε διευκρινίσει τους λόγους όλων των ακυρώσεων και καθυστερήσεων, ενώ προειδοποίησε τους διοργανωτές της κινητοποίησης για ενδεχόμενες νομικές συνέπειες.

Την επικίνδυνη συμπεριφορά οδηγών στις διαβάσεις περιέγραψε και η Αλίτσια Κίμαν, κάτοικος του Γκντανσκ, η οποία δήλωσε ότι δεν εξεπλάγη από την κινητοποίηση.

«Έχω δει δύο φορές απορριμματοφόρα να γκρεμίζουν την μπάρα, παραβιάζοντας τη διάβαση την ώρα που αυτή έκλεινε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η πολωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε αυστηρότερες ποινές για όσους αγνοούν τα προειδοποιητικά σήματα, καθώς και δαπάνες εκατοντάδων εκατομμυρίων ζλότι για τη βελτίωση της ασφάλειας.

Ο υπουργός Υποδομών Ντάριους Κλίμσακ δήλωσε ότι οι σχεδιαζόμενες αλλαγές θα προβλέπουν κίνδυνο απώλειας της άδειας οδήγησης για κάθε οδηγό που εισέρχεται σε ισόπεδη διάβαση ενώ είναι αναμμένο το κόκκινο φως.