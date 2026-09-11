Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου παρουσίασε την πρόοδο των έργων για τη νέα Τούμπα.

Στη παρουσίαση συμμετείχαν οι εταιρείες και οι μελετητικές ομάδες που έχουν αναλάβει διαφορετικά κομμάτια του έργου, όπως η αρχιτέκτονας της Populous, Μπάρμπαρα Βασιλάτου.

Η Μπάρμπαρα Βασιλάτου αποκάλυψε πως η χωρητικότητα της νέας Τούμπας θα είναι 35 χιλιάδων θέσεων και πως υπάρχει πλάνο για τη δημιουργία ενός πετάλου που θα φιλοξενεί τους οργανωμένους φίλους του ΠΑΟΚ και το οποίο θα χωράει σχεδόν 9.000 άτομα.

«Ο χώρος των κερκίδων θα έρθει 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και σε ορισμένα σημεία θα είναι μέχρι και 20 μέτρα ψηλότερες. Ενισχύεται έτσι η εγγύτητα και η εκρηκτική ατμόσφαιρα της Τούμπας.

Το βόρειο πέταλο θα είναι μία ενιαία κερκίδα, που θα θυμίζει τείχος, αφού θα έχει χωρητικότητα 8.700 φιλάθλων. Ένα ενιαίο μέτωπο φιλάθλων πίσω από το τέρμα, στα πρότυπα μεγάλων ευρωπαϊκών αρένων για να ενισχυθεί η δυναμική υποστήριξη σε μία αδιαίρετη κερκίδα.

Επίσης, θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο εσωτερικό περιβάλλον, αφού θα συνδέονται όλες οι κερκίδες μεταξύ τους, ώστε η ενέργεια του κόσμου να διαχέεται σε όλο το γήπεδο. Η συνολική εμπειρία προκύπτει από τον συνδυασμό ορατότητας, εγγύτητας στον αγωνιστικό χώρο, κλίση των κερκίδων και ακουστικής.

Η συνολική χωρητικότητα θα είναι μεταξύ 34.000-35.000 θέσεων. Οι 31.000 θέσεις αφορούν τη γενική είσοδο, ενώ περίπου το 7% της συνολικής χωρητικότητας αφορά χώρους φιλοξενίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι θέσεις στο νέο γήπεδο θα χωρίζονται σε 16 διαφορετικές κατηγορίες. Μεταξύ αυτών προβλέπονται 360 θέσεις στις σουίτες του γηπέδου, 150 θέσεις για τους δημοσιογράφους, ενώ στο πέταλο των οργανωμένων, θα υπάρχουν 5.400 θέσεις στο πάνω μέρος και 3.300 θέσεις στο κάτω.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, όπως το Family Deck, όπου θα υπάρχουν 500 θέσεις, ενώ η γενική κατηγορία πώλησης προβλέπει 15.000 θέσεις. Επίσης, θα υπάρχουν και 1.500 θέσεις για τους φιλοξενούμενους.

Η δομή του καινούργιου γηπέδου θα είναι πολύ διαφορετική, αφού θα έρθει πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και θα έχει πιο απότομη κλίση, για να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα θέασης. Επίσης ο αγωνιστικός χώρος θα τοποθετηθεί ένα με ενάμιση μέτρο πιο χαμηλά.

Στόχος είναι η νέα Τούμπα να δημιουργεί χώρους κοινωνικής συνάντησης και να λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Βασικό στοιχείο των εσωτερικών χώρων θα είναι το ασπρόμαυρο σε μίνιμαλ τόνους.

Επίσης, προβλέπονται πάνω από 400 θέσεις στάθμευσης που εξυπηρετούν το γήπεδο, ενώ στο ευρύτερο masterplan εξετάζεται δυναμικό άνω των 600 εμπορικών θέσεων στάθμευσης. Παράλληλα, προβλέπονται 400 θέσεις VIP και 100 θέσεις για παίκτες και οικογένειες.

Η υφιστάμενη στάθμευση της πλατείας υπογειοποιείται, μέρος τη στάθμευσης ενσωματώνεται στο γήπεδο και το οικόπεδο στη βόρεια πλευρά αξιοποιείται για την ευρύτερη εμπορική στάθμευση.

Τέλος, θα δημιουργηθεί ένα συνεχές βάθρο, το λεγόμενο Podium, το οποίο περιβάλλει το γήπεδο κατά 360 μοίρες και θα είναι ανοιχτό στους πεζούς όλον τον χρόνο.