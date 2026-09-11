Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμά του ξεκινά το Σάββατο στις 11:00, με επίσκεψη στη ΔΕΘ, όπου θα συναντηθεί με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo. Στη συνέχεια θα περιηγηθεί στα περίπτερα της έκθεσης.

Στις 19:00 της ίδιας ημέρας, ο κ. Ανδρουλάκης θα μιλήσει στους παραγωγικούς φορείς στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Η παρουσία του στη ΔΕΘ θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, με συνέντευξη Τύπου στις 12:00, επίσης στο «Ι. Βελλίδης».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει ήδη προαναγγείλει ότι από το βήμα της έκθεσης θα παρουσιάσει τις λεπτομέρειες της πρότασής του για έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων.

Όπως είχε εξηγήσει σε συνέντευξή του στο OPEN την 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΠΑΣΟΚ, ο μηχανισμός θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές όταν διαπιστώνεται αδικαιολόγητη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους.

Ενόψει της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, το κόμμα έχει προγραμματίσει περιοδείες κλιμακίων με βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και τοπικά στελέχη σε δήμους της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε αγορές και συναντήσεις με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς.