Όλο και πιο έντονη γίνεται η παρουσία των αγριογούρουνων στον αστικό ιστό, καθώς αυτή τη φορά εθεάθησαν στην Εκάλη, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

«Έχουμε δει τα αγριογούρουνα, είναι συχνό φαινόμενο», είπε κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΪ.

Συγκεκριμένα, τα ζώα κινήθηκαν στη λεωφόρο Θησέως, αναζητώντας τροφή σε κατοικημένη περιοχή.

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη παρουσία ειδών της άγριας ζωής κοντά στην ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως της αρκούδας, του λύκου και των αγριόχοιρων. Ξεχειλισμένοι κάδοι, παράνομες χωματερές και η κακή διαχείριση των απορριμμάτων οδηγούν τα είδη της άγριας ζωής κοντά στον άνθρωπο», επιβεβαίωσε ο Ιάσων Μπάντιος, υπεύθυνος γραφείου Τύπου Περιβάλλοντος της Οργάνωσης «Καλλιστώ».