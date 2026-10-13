Η μεγάλη ζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει ενισχύσει την ανάπτυξη στην Κίνα, την Ινδία, αλλά κι άλλες ασιατικές χώρες, ξεπερνώντας τη γενικότερη ανάπτυξη στο παγκόσμιο εμπόριο, δήλωσε σήμερα η Σιλβάνα Τενρέιρο, επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Το παγκόσμιο εμπόριο θα είχε αυξηθεί με πολύ πιο αργό ρυθμό χωρίς την ώθηση της τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε η Τενρέιρο στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια των ετήσιων συνεδριάσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ.

Η Τενρέιρο ανέφερε ότι το ΔΝΤ εξακολουθεί να ανησυχεί για τα υψηλά επίπεδα δανεισμού, παροτρύνοντας τις χώρες να αρχίσουν να μειώνουν τους προϋπολογισμούς τους για τη μείωση των ελλειμμάτων.

Η ίδια αξιωματούχος, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, είπε ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες πρέπει να επιδιώξουν πιο περιοριστικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των επιτοκίων, ώστε τα ποσοστά του πληθωρισμού να επιστρέψουν στους καθορισμένους στόχους.