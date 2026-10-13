Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό από τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης «βλέπει» για την Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βάζοντας την ενεργειακή αναταραχή στο κάδρο των βασικών κινδύνων για την οικονομία. Οι νέες προβλέψεις ψαλιδίζουν τις προσδοκίες για το ΑΕΠ και ανεβάζουν τον πήχη των ανατιμήσεων, διευρύνοντας την απόσταση από τις παραδοχές πάνω στις οποίες έχει στηθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Στην έκθεση World Economic Outlook, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027. Ο κυβερνητικός πήχης βρίσκεται υψηλότερα, καθώς το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη 2% για φέτος και επιτάχυνση στο 2,3% το 2027.

Το καμπανάκι του πληθωρισμού

Η απόσταση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη στο μέτωπο των τιμών. Το Ταμείο ανεβάζει τον πληθωρισμό στο 4,2% το 2026, από 2,9% το 2025, αποτυπώνοντας τις επιπτώσεις της ανόδου του ενεργειακού κόστους και τη σταδιακή διάχυσή του σε μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας. Για το 2027 προβλέπει αποκλιμάκωση στο 3,6%, ποσοστό που παραμένει αισθητά υψηλότερο από τις κυβερνητικές εκτιμήσεις και εξακολουθεί να «ροκανίζει» το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, η κυβέρνηση υπολογίζει ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα κλείσει φέτος στο 3,8% και θα υποχωρήσει στο 2,6% το 2027. Για τον εναρμονισμένο δείκτη, οι αντίστοιχες προβλέψεις είναι 3,6% και 2,4%.

Το πόσο μεγάλη θα αποδειχθεί τελικά η απόκλιση θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση της ενεργειακής κρίσης. Και αυτό γιατί η πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας δεν επηρεάζει μόνο τον πληθωρισμό και την κατανάλωση, αλλά μπορεί να καθορίσει και το εύρος των πρόσθετων μέτρων στήριξης που θα χρειαστούν το επόμενο διάστημα.

Οι παρεμβάσεις

Το πρώτο πακέτο μέτρων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια ανακοινώνεται αύριο Τετάρτη (14/10), με παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο diesel κίνησης, με στόχο να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις για νοικοκυριά και επαγγελματίες.

Αγορά εργασίας

Στον αντίποδα, καλύτερη είναι η εικόνα που δίνει το ΔΝΤ για την αγορά εργασίας. Το Ταμείο προβλέπει ότι η ανεργία θα υποχωρήσει στο 8% το 2026 και στο 7,6% το 2027. Οι κυβερνητικές εκτιμήσεις είναι πιο συντηρητικές, στο 8,4% και στο 7,9% αντίστοιχα. Η ταχύτερη αποκλιμάκωση της ανεργίας αποτελεί το θετικό στοιχείο των νέων προβλέψεων, χωρίς ωστόσο να είναι αρκετή ώστε να εξουδετερώσει τις πιέσεις που προκαλεί στα πραγματικά εισοδήματα η επιμονή του πληθωρισμού.

Οι νέες εκτιμήσεις παρουσιάζονται στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ. Στις εργασίες συμμετέχει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, με την ενεργειακή ασφάλεια, τη δημοσιονομική αντοχή και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.