Η παγκόσμια οικονομία εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι αναμενόταν απέναντι στις αναταράξεις που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργούν ως βασικός μοχλός ανάπτυξης. Ωστόσο, η εκτίναξη του κόστους δανεισμού και η διόγκωση του δημόσιου χρέους προκαλούν έντονο προβληματισμό ενόψει των ετήσιων συνεδριάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ.

Παρά τις υψηλές τιμές της ενέργειας και τις πληθωριστικές πιέσεις, οι μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη εξακολουθούν να καταγράφουν αξιόλογες επιδόσεις, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τους Financial Times.

Τα τελευταία στοιχεία του δείκτη Tracking Indexes for the Global Economic Recovery (TIGER), τον οποίο καταρτίζουν το Ινστιτούτο Brookings και οι Financial Times, δείχνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα παραμένει ισχυρή σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ινδία.

Πίσω από αυτή την εικόνα, ωστόσο, διαμορφώνονται σοβαροί κίνδυνοι, καθώς οι κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με επίμονο πληθωρισμό, αυξανόμενες δανειακές υποχρεώσεις και ολοένα μεγαλύτερες δυσκολίες στη χρηματοδότηση των δημόσιων δαπανών.

Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ενισχύουν την αμερικανική οικονομία

Σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ανάπτυξης εξακολουθεί να προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η ραγδαία επέκταση του τεχνολογικού κλάδου και οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αντισταθμίζουν μέρος των αρνητικών επιπτώσεων της ενεργειακής ακρίβειας.

Ο Εσουάρ Πρασάντ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ και ανώτερος ερευνητής του Ινστιτούτου Brookings, εκτιμά ότι η διεθνής οικονομία έχει καταφέρει να ξεπεράσει διαδοχικές κρίσεις και οδεύει προς μια χρονιά ικανοποιητικής ανάπτυξης.

Όπως εξηγεί, το σημαντικότερο πρόβλημα για τις κυβερνήσεις είναι ότι περιορίζονται συνεχώς τα περιθώρια άσκησης οικονομικής πολιτικής. Ο επίμονος πληθωρισμός και η υπερβολική δημοσιονομική χαλάρωση διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, περιορίζοντας παράλληλα την ιδιωτική ζήτηση.

Η εικόνα διαφοροποιείται μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών. Στη Γερμανία, η ανάπτυξη αποδεικνύεται ισχυρότερη των προβλέψεων, καθώς οι αυξημένες δημόσιες δαπάνες για υποδομές και άμυνα στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα.

Αντίθετα, η Γαλλία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες, με τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους να επιβαρύνουν τις προοπτικές της.

Πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια και νέες πληθωριστικές πιέσεις

Η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την παγκόσμια οικονομία μετά τις επιθέσεις υπό αμερικανική ηγεσία εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Τους μήνες που ακολούθησαν, η τιμή του αργού ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, προκαλώντας νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού σε αρκετές ανεπτυγμένες οικονομίες.

Η αξιοποίηση στρατηγικών ενεργειακών αποθεμάτων συνέβαλε μέχρι στιγμής στον περιορισμό των επιπτώσεων για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, χωρίς όμως να εξαλείψει τις πιέσεις.

Ιδιαίτερα ευάλωτες παραμένουν οι φτωχότερες χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει τόσο τα δημόσια οικονομικά όσο και την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Στις ΗΠΑ, οι υψηλές τιμές της βενζίνης εντείνουν την πολιτική πίεση προς τους Ρεπουμπλικανούς, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών περιορισμού των τιμών, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διάθεση ρωσικού ντίζελ στη διεθνή αγορά, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Ουκρανίας.

ΔΝΤ: Αναμένονται νέες προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρόκειται να παρουσιάσει την Τρίτη τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις του για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.

Στις προβλέψεις του Ιουλίου, το Ταμείο ανέμενε ανάπτυξη τουλάχιστον 3% τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, έναντι 3,5% που είχε καταγραφεί το 2025.

Ανάμεσα στις αναδυόμενες οικονομίες, η Ινδία ξεχωρίζει για τις υψηλές αναπτυξιακές επιδόσεις της. Η κεντρική τράπεζα της χώρας προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 7,1% για το τρέχον οικονομικό έτος.

Στην Κίνα, αντίθετα, η αδύναμη εγχώρια κατανάλωση εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα, με αποτέλεσμα η οικονομική δραστηριότητα να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη ζήτηση του εξωτερικού.

Συναγερμός στις αγορές ομολόγων – Στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και δεκαετίες το κόστος δανεισμού

Η ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας δεν έχει καθησυχάσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αντιθέτως, οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα περισσότερο ανήσυχοι για τη δυνατότητα μεγάλων οικονομιών να εξυπηρετούν το δημόσιο χρέος τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Γαλλία, βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των προβληματισμών.

Η μαζική πώληση κρατικών ομολόγων που καταγράφεται φέτος έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση των αποδόσεών τους, ανεβάζοντας το κόστος με το οποίο δανείζονται οι κυβερνήσεις.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν οι ρευστοποιήσεις επιταχύνθηκαν, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο πωλήσεων και περαιτέρω ανόδου των αποδόσεων.

Την περασμένη εβδομάδα, η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς κρατικού ομολόγου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002, ενώ αντίστοιχο ρεκόρ καταγράφηκε και στη Γαλλία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κόστος κρατικού δανεισμού διαμορφώθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, ενώ στην Ιαπωνία οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα του 21ου αιώνα.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την αλλαγή στάσης των κεντρικών τραπεζών, οι οποίες, εξαιτίας του πληθωρισμού και της ανθεκτικής οικονομικής δραστηριότητας, εγκατέλειψαν τα σχέδια μείωσης των επιτοκίων και προχώρησαν σε νέες αυξήσεις.

Περιορίζονται τα περιθώρια παρέμβασης των κυβερνήσεων

Το αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς, περιορίζοντας τα διαθέσιμα κονδύλια για άλλες δαπάνες.

Το ζήτημα αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών κατά τις ετήσιες συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ.

Παράλληλα, στο επίκεντρο θα βρεθούν οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και τις τεράστιες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

Κατά τον Εσουάρ Πρασάντ, η δυνατότητα των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές οικονομικές προκλήσεις εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις στις αγορές εργασίας, προϊόντων και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και αποτελεσματικότερη διαχείριση του δημόσιου χρέους.

Η ενίσχυση της παραγωγικότητας, σύμφωνα με την ανάλυσή του, αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική διέξοδο για τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική σταθερότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία τα παραδοσιακά εργαλεία οικονομικής πολιτικής προσφέρουν ολοένα μικρότερα περιθώρια ελιγμών.