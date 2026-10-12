Την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης φθορών σε κτίρια της Κυψέλης, τα οποία βρίσκονται στη ζώνη επιρροής της διάνοιξης της σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, γνωστοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΒΑΞ, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και την κατασκευάστρια κοινοπραξία.

Όπως ανέφερε, η κοινοπραξία AVAX – GHELLA – ALSTOM έχει ήδη προχωρήσει στις πρώτες παρεμβάσεις αποκατάστασης, ενώ έχει εξασφαλίσει επαρκή αριθμό ιδιωτικών συνεργείων, προκειμένου οι εργασίες να ενταθούν άμεσα, σε συνεργασία με τους κατοίκους της περιοχής.

Αναμένονται οι τελικές εκθέσεις του ΤΕΕ

Η περαιτέρω διαδικασία θα προχωρήσει σε συνεννόηση με την Ελληνικό Μετρό και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, μετά την παραλαβή των τελικών εκθέσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όπως επισήμανε ο κ. Μιτζάλης, θέτοντας ως προτεραιότητα την ταχύτητα και την αξιοπιστία των παρεμβάσεων στα κτίρια όπου απαιτείται αποκατάσταση.

Τέσσερις διακοπές στη διάνοιξη της σήραγγας

Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα από τα τέλη Μαρτίου έως τον Μάιο είχαν προηγηθεί τέσσερις διακοπές στη διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4.

Αναφερόμενος στις υποχρεώσεις της κατασκευάστριας κοινοπραξίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΒΑΞ υπογράμμισε: «Το προβλέπουν οι συμβατικές μας υποχρεώσεις, το επιβάλλει το αίσθημα ευθύνης που διέπει την παρουσία μας, δεκαετίες τώρα, στα δημόσια έργα που διαμόρφωσαν τη χώρα».