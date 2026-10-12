Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία για την πορεία των εργασιών της Γραμμής 4 του Μετρό, με αφορμή το φαινόμενο των καθιζήσεων στην Κυψέλη.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, αναφέρθηκε στην Κυψέλη, τονίζοντας ότι δεν συντρέχει λόγος εκκένωσης των κτιρίων:

«Θέλω να ξεκινήσω με το αυτονόητο. Το αυτονόητο είναι ότι όταν κάποιος βλέπει ρωγμές στο σπίτι του είναι εύλογο να υπάρχει ανησυχία. Θέλω να εξηγήσω όμως ακριβώς τι έχει συμβεί στην Κυψέλη για να έχουμε μια εικόνα, αν και γνωρίζουμε τα πραγματικά περιστατικά. Κατά τη διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4 από τον σταθμό “Κυψέλη” προς τον σταθμό “Δικαστήρια”, το σύστημα παρακολούθησης του έργου κατέγραψε καθιζήσεις στην επιφάνεια μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες, οι οποίες προκάλεσαν ρωγμές σε κτήρια κατά μήκος της χάραξης. Ο μετροπόντικας σταμάτησε επανειλημμένα για ελέγχους και προσαρμογές, όπως προβλέπουν οι διαδικασίες του έργου, και ακινητοποιήθηκε στις 8 Μαΐου προληπτικά στη θέση που βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Από τότε ο χρόνος αξιοποιήθηκε. Καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν οι βλάβες σε κάθε κτήριο ξεχωριστά.

Ανατέθηκε ο προσδιορισμός των αιτίων σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους και σχεδιάστηκαν τα μέτρα που θα επιτρέψουν τη συνέχιση της διάνοιξης χωρίς νέες βλάβες. Σε ορισμένα κτήρια ναι, ξεπεράστηκαν τα όρια συναγερμού των μετρήσεων που είχαν τεθεί, όμως το σύστημα λειτούργησε όπως σχεδιάστηκε και γι’ αυτό ακριβώς σταμάτησε το μηχάνημα. Τα όρια αυτά υπάρχουν για να ενεργοποιούν έγκαιρα ελέγχους και μέτρα, και αυτό έγινε. Η υπέρβασή τους όμως δεν συνιστά λόγο εκκένωσης των κτιρίων. Το σύνολο των μετρήσεων έχει παραδοθεί με πλήρη διαφάνεια στον Δήμο Αθηναίων και είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη για το κτήριό του. Τα στοιχεία που έχουν δει άλλωστε το φως της δημοσιότητας έχουν προέλθει από την ίδια την “Ελληνικό Μετρό”.

Οι τεχνικές εκθέσεις που έχουν εκπονηθεί συγκλίνουν ότι σε ορισμένες θέσεις της διαδρομής το έδαφος ήταν σημαντικά πιο διαπερατό από ό,τι γύρω του, με αποτέλεσμα η στήριξη που ασκεί το μηχάνημα στο έδαφος μπροστά του να μην είναι επαρκής στις θέσεις αυτές.

Το έδαφος υποχώρησε και η υποχώρηση έφτασε στην επιφάνεια ως καθίζηση. Συνεχίζεται το φαινόμενο σήμερα; Όχι, είναι η απάντηση. Και στο μεγαλύτερο μήκος της περιοχής όπου ο μετροπόντικας έχει αφήσει πίσω του κατασκευασμένη τη σήραγγα, οι καθιζήσεις έχουν σταματήσει οριστικά.

Άρα σκεφτείτε ότι στη διαδρομή που κάνει ο μετροπόντικας, όσα κτήρια έχουμε αφήσει πίσω του, δεν συνεχίζεται το φαινόμενο. Από την ακινητοποίηση του μηχανήματος και μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί, ειδικά σε αυτές τις πολυκατοικίες, νέες, ούτε αναμένεται να υπάρχει περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Τα κτίρια που βρίσκονται στο τελευταίο τμήμα της περιοχής, ακριβώς πάνω από τη θέση του μετροπόντικα, παρακολουθούνται συστηματικά και με αυξημένη συχνότητα. Ο κύριος στόχος είναι να αποτραπούν σε αυτά περαιτέρω αξιοσημείωτες καθιζήσεις και να απομακρυνθεί το συντομότερο ο μετροπόντικας».