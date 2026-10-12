Το χρηματικό ποσό των 63.782.008,50 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 61.636 δικαιούχων, από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 14 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 182.008,50 ευρώ σε 136 δικαιούχους παροχών τ. ΟΑΕΕ.

Από 12 έως 16 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ: