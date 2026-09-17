Σε σηματωρό στο χώρο των επενδύσεων ειδικά στην περιφέρεια αναδεικνύεται ο τουριστικός κλάδος. Ήδη σε νέα φάση περνούν σειρά ξενοδοχειακών επενδύσεων σε Κρήτη, Κυκλάδες και Ρόδο, με έργα που βρίσκονται από το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έως την έκδοση πλήρους οικοδομικής άδειας. Το επενδυτικό ενδιαφέρον αφορά τόσο νέες μονάδες υψηλών κατηγοριών όσο και μετατροπές υφιστάμενων ακινήτων, με διαφορετικό βαθμό ωρίμανσης ανά project.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η κινητικότητα στην Κρήτη, όπου πέντε ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Χανιά και Λασίθι έλαβαν θετική γνωμοδότηση, υπό συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας. Παράλληλα, νέα έργα προχωρούν στη Μήλο και τη Σαντορίνη, ενώ στη Ρόδο νέο ξενοδοχείο πέντε αστέρων διαθέτει ήδη πλήρη οικοδομική άδεια.

Στην Κρήτη

Στα Χανιά, θετικά υπό όρους γνωμοδοτήθηκε η κατασκευή και λειτουργία νέου ξενοδοχείου πέντε αστέρων, δυναμικότητας 499 κλινών, στη θέση «Ασπρουλιανό» στη Γεωργιούπολη του Δήμου Αποκορώνου.

Φορέας της επένδυσης είναι η «ΑΝΑΞ Ξενοδοχειακή Μονοπρόσωπη ΙΚΕ». Το έργο χωροθετείται εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000, στοιχείο που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που συνοδεύουν τη γνωμοδότηση.

Στην ίδια ευρύτερη περιοχή, θετική υπό όρους ήταν και η γνωμοδότηση για την υφιστάμενη μονάδα VANTARIS BEACH, κατηγορίας τεσσάρων αστέρων και δυναμικότητας 130 κλινών. Το ξενοδοχείο βρίσκεται εκτός οικισμού Καβρού, στη Δημοτική Ενότητα Γεωργιούπολης του Δήμου Αποκορώνου και ανήκει στην εταιρεία «ΒΑΝΤΑΡΗΣ ΑΕ».

Στα Χανιά περιλαμβάνεται ακόμη η επένδυση για νέο ξενοδοχείο πέντε αστέρων, δυναμικότητας 212 κλινών, στη θέση «Άπτερα» της Δημοτικής Κοινότητας Δαράτσου, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων. Φορέας του έργου είναι η «ΔΟΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 2 Μονοπρόσωπη ΑΕ».

Οι δύο υποθέσεις στο Λασίθι

Στο Λασίθι, θετική υπό όρους ήταν η γνωμοδότηση για το «MARE VILLAGE», ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων και δυναμικότητας 280 κλινών, στη θέση «Καθαράδες – Ρούσα» στο Κουτσουνάρι του Δήμου Ιεράπετρας. Φορέας της επένδυσης είναι η «MARE ΑΕ».

Η δεύτερη περίπτωση αφορά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ξενοδοχειακής μονάδας INNSIDE ELOUNDA, της εταιρείας «ΖΕΥΣ ΕΝΤΙΣΙΟΝ Μονοπρόσωπη ΑΕ», στη θέση «Πηγαϊδάκια» της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας, στον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Οι γνωμοδοτήσεις για τα πέντε έργα αποτελούν σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, χωρίς ωστόσο να συνιστούν τελική έγκριση υλοποίησης. Η περαιτέρω πορεία τους συνδέεται με την τήρηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και των όρων που θα τεθούν στην προβλεπόμενη διαδικασία.

Νέα πεντάστερη μονάδα στη Μήλο

Στη Μήλο, η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου εξέδωσε άδεια που αφορά την αναθεώρηση υφιστάμενης οικοδομικής άδειας ως προς την αρχιτεκτονική μελέτη.

Το νέο κατάλυμα θα είναι πέντε αστέρων, με 37 δωμάτια και 97 κλίνες. Η αρχική οικοδομική άδεια του 2022 αφορούσε την ανέγερση επτά τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, με τον σχεδιασμό να έχει πλέον τροποποιηθεί προς την ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας.

Το ακίνητο βρίσκεται επί της δημοτικής οδού Λαγκάδακια–Επτάστομος–Αδάμαντας και θα αναπτυχθεί σε γήπεδο 9.896,02 τ.μ. Η συνολική δόμηση προβλέπεται σε 1.740 τ.μ., η κάλυψη σε 1.859,30 τ.μ. και ο υπέργειος όγκος σε 7.656,68 κυβικά μέτρα.

Από κατοικίες σε ξενοδοχείο στη Σαντορίνη

Στη Σαντορίνη, εγκρίθηκε η οριστική αναθεώρηση για τη μετατροπή συγκροτήματος κατοικιών σε ξενοδοχειακή μονάδα τριών αστέρων στο Εμπορείο Θήρας.

Η αναθεώρηση της άδειας δόμησης εκδόθηκε στις 10 Αυγούστου 2026 από την Υπηρεσία Δόμησης Θήρας, ενώ είχε προηγηθεί προέγκριση στις 6 Αυγούστου.

Η πράξη αφορά τροποποίηση των μελετών για τη μετατροπή του συγκροτήματος σε ξενοδοχείο. Η νομιμοποίηση και η προσθήκη τριών ισόγειων οικοδομών με υπόγειο αφορούν την αρχική άδεια του 2017 και δεν αποτελούν νέες εργασίες της αναθεώρησης του 2026.

Το ακίνητο βρίσκεται επί της δημοτικής οδού Εμπορείου Θήρας, με ιδιοκτήτη τον Κωνσταντίνο Ξενέλλη. Το κατάλυμα έχει επιφάνεια 1.841,96 τ.μ., ενώ μετά την αναθεώρηση η κάλυψη διαμορφώνεται σε 560,77 τ.μ., η δόμηση σε 695,94 τ.μ. και ο υπέργειος όγκος σε 2.671,06 κυβικά μέτρα. Το μέγιστο ύψος ορίζεται στα 7,35 μέτρα και η ανάπτυξη προβλέπεται σε δύο ορόφους.

Πλήρης οικοδομική άδεια στη Ρόδο

Στην Πεύκη της Ρόδου προχωρά νέα ξενοδοχειακή επένδυση πέντε αστέρων, για την οποία έχει ήδη εκδοθεί πλήρης οικοδομική άδεια.

Το έργο αφορά την ανέγερση νέου κύριου τουριστικού καταλύματος με κολυμβητικές δεξαμενές και χωροθετείται επί της επαρχιακής οδού Λίνδου–Πεύκων–Ρόδου, στην Κτηματολογική Μερίδα 490Δ γαιών Λίνδου.

Η μονάδα θα αναπτυχθεί σε γήπεδο συνολικής επιφάνειας 14.000 τ.μ., με εγκεκριμένη δόμηση 2.741,14 τ.μ. και συνολική κάλυψη 2.792,88 τ.μ. Το συγκρότημα θα διαθέτει δύο ορόφους, μέγιστο ύψος 9,50 μέτρα και 40 θέσεις στάθμευσης.

Οι συγκεκριμένες επενδύσεις βρίσκονται σε διαφορετικά αδειοδοτικά στάδια. Στην Κρήτη το βάρος βρίσκεται στις περιβαλλοντικές γνωμοδοτήσεις, στη Μήλο και τη Σαντορίνη σε αναθεωρήσεις υφιστάμενων αδειών και στη Ρόδο σε έργο που έχει ήδη περάσει στο στάδιο της πλήρους οικοδομικής άδειας.