Η γαλακτοβιομηχανία ΟΜΗΡΟΣ διακρίθηκε για ακόμη μία φορά στα Superior Taste Awards 2026 του International Taste Institute, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωσή της στην παραγωγή αυθεντικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με συνέπεια και συνέχεια στον χρόνο.

Συγκεκριμένα, η Αυθεντική Φέτα Π.Ο.Π. ΟΜΗΡΟΣ και το Χαλούμι Π.Ο.Π. ΧΑΤΖΗΠΙΕΡΗΣ απέσπασαν το Superior Taste Award με 2 αστέρια, ενώ η Βιολογική Φέτα Π.Ο.Π. ΟΜΗΡΟΣ τιμήθηκε με το Superior Taste Award με 3 αστέρια, τη σημαντικότερη διάκριση του θεσμού.

Τα Superior Taste Awards αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς αξιολόγησης τροφίμων και ποτών και απονέμονται έπειτα από διαδικασία τυφλής γευσιγνωσίας από διεθνή επιτροπή σεφ και σομελιέ. Τα προϊόντα αξιολογούνται βάσει επιμέρους χαρακτηριστικών όπως η γεύση, το άρωμα, η υφή και η συνολική γευστική εμπειρία.

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να επιβεβαιώσει τη διαχρονική δέσμευση της ΟΜΗΡΟΣ στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και τη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Παράλληλα, αναδεικνύει τη συνέπεια με την οποία τα προϊόντα της εταιρείας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών και των διεθνών αγορών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΜΗΡΟΣ, κ. Χρήστος Γιαννίτσης, δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλεται καθημερινά σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας μας. Η ποιότητα και η αυθεντικότητα των προϊόντων μας αποτελούν σταθερές αξίες για την ΟΜΗΡΟΣ και βασικούς άξονες της αναπτυξιακής μας πορείας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην τεχνογνωσία, στους ανθρώπους μας και στις σχέσεις που έχουμε χτίσει με τους παραγωγούς μας, με στόχο να προσφέρουμε προϊόντα που εκπροσωπούν επάξια την ελληνική γαλακτοκομία στις διεθνείς αγορές.»

Με σταθερό εξαγωγικό προσανατολισμό και παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες, η ΟΜΗΡΟΣ συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη των προϊόντων της και στην ενίσχυση της ελληνικής γαλακτοκομίας, διατηρώντας στο επίκεντρο την ποιότητα, τη συνέπεια και τις σχέσεις εμπιστοσύνης με παραγωγούς, συνεργάτες και καταναλωτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το: omirosdairies.gr