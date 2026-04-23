Στη στρατηγική σημασία της ενεργειακής ασφάλειας αναφέρθηκε ο Άρης Βλάχος, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Επενδυτών στη Βόρεια Μακεδονία, μιλώντας στο Newsbeast και την Αλεξία Τασούλη στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Σύμφωνα με τον κ. Βλάχο, η ενεργειακή ασφάλεια δεν περιορίζεται στην επάρκεια ενέργειας, αλλά αφορά και την ποιότητα των προϊόντων που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της οικονομίας και την προστασία από εξωτερικές πιέσεις.

Αναφέρθηκε στον αγωγό Θεσσαλονίκης-Σκοπίων, τονίζοντας ότι αυτό το έργο έχει καταστεί ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, παρέχοντας συνεχιζόμενη τροφοδοσία χωρίς διακοπές και μειώνοντας τη δυνατότητα λαθρεμπορίου.

Επιπλέον, ο Άρης Βλάχος μίλησε για τον αγωγό Interconnector, που συνδέει τις δύο χώρες και θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2027. Αυτό το έργο αναμένεται να προσφέρει στη Βόρεια Μακεδονία μια εναλλακτική πηγή φυσικού αερίου, μειώνοντας την εξάρτησή της από τη Ρωσία μέσω Βουλγαρίας. Η ολοκλήρωση αυτού του αγωγού θα ενισχύσει περαιτέρω την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, ενώ η δυνατότητα αεριοποίησης του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και η τροφοδοσία από τα λιμάνια της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης, θα προσφέρει στην περιοχή μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια και βιωσιμότητα.

Ο κ. Βλάχος ανέφερε επίσης τη σημασία αυτών των έργων για τη γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, παρά τις πολιτικές προκλήσεις του παρελθόντος, έχει πλέον ενισχυθεί σε κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια.