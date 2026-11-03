Σκηνές καταστροφής εκτυλίσσονται σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών, με τα ορμητικά νερά να παρασύρουν ακόμα και ολόκληρα σπίτια, συνθέτοντας ένα σκηνικό τρόμου.

Σοβαρά προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις καταγράφονται στη Φλόριντα, όπου σε ορισμένες περιοχές έχουν πέσει περίπου 38-51 εκατοστά, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια και αυτοκίνητα να βυθιστούν στα νερά. Ο κίνδυνος αιφνίδιων πλημμυρών παραμένει υψηλός, ενώ τα ύψη βροχόπτωσης πλησιάζουν το ιστορικό ρεκόρ της πολιτείας για μία ημέρα.

Την ίδια ώρα, σε ένα τρομακτικό βίντεο από την περιοχή Παγκόσα Σπρινγκς του Κολοράντο, κατοικία καταγράφεται να παρασύρεται από τα νερά του ποταμού Σαν Χουάν και προσκρούει σε γέφυρα. Oι Αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση κατοίκων από τις γύρω περιοχές.

A home was spotted floating away before crashing into a bridge near the resort town of Pagosa Springs, Colorado, on Monday as the raging San Juan River forced some nearby residents to evacuate the area. https://t.co/wpaKTcF16Z https://t.co/NATqHiPUa5 — ABC News (@ABC) November 3, 2026

Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους και προσπαθούν με φτυάρια να σώσουν ό,τι έχει απομείνει από τις περιουσίες τους.

Τα συγκεκριμένα ύψη βροχής έχουν καταγραφεί στο νοτιοανατολικό τμήμα της κομητείας Μπρέβαρντ, στην ανατολική κεντρική Φλόριντα, ενώ αναμένονται περίπου 5 έως 15 εκατοστά.

Το ρεκόρ ημερήσιας βροχόπτωσης στη Φλόριντα είναι περίπου 59 εκατοστά και καταγράφηκε στο Κι Γουέστ το 1980, όταν ο τυφώνας «Jeanne» έφερε μεγάλες ποσότητες υγρασίας στην περιοχή, σε συνδυασμό με ένα στάσιμο καιρικό σύστημα.

Τη Δευτέρα, η σχολική περιφέρεια Brevard Public Schools ανακοίνωσε ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω των πλημμυρών, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πότε θα επαναλειτουργήσουν.

Τονίζεται ότι παραμένει σε ισχύ προειδοποίηση για αιφνίδιες πλημμύρες στις περιοχές Γουέστ Μέλμπουρν, Παλμ Μπέι και Γκραντ-Βαλκάρια.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Μέλμπουρν κάλεσε τους κατοίκους της κομητείας Μπρέβαρντ να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία, χαρακτηρίζοντας τον κίνδυνο αιφνίδιων πλημμυρών «απειλητικό για τη ζωή».

Παράλληλα, προειδοποιήσεις για πλημμύρες έχουν εκδοθεί και σε άλλες περιοχές της κεντρικής Φλόριντα, όπου έχουν ήδη καταγραφεί περίπου 20 έως 25 εκατοστά.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι σε τμήματα της Φλόριντα ισχύει προειδοποίηση επιπέδου 3 σε κλίμακα 4 για κίνδυνο έντονων βροχοπτώσεων, λόγω των σημαντικών υψών βροχής και των σοβαρών επιπτώσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν.

«Να ακολουθείτε τις οδηγίες των τοπικών αρχών και να μην επιχειρείτε ποτέ να διασχίσετε πλημμυρισμένους δρόμους με το όχημά σας», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η αστυνομία του Port St. Lucie προειδοποίησε ότι έχει συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα νερού στην περιοχή St. Lucie West, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για την κυκλοφορία και καθιστώντας αρκετούς δρόμους δύσβατους, σύμφωνα με το ABC News.