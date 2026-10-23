Οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στην Ινδονησία απειλούν ένα από τα σημαντικότερα ίχνη της προϊστορικής τέχνης, καθώς η θερμότητα και ο καπνός επιταχύνουν τη φθορά των αρχαιότερων γνωστών σπηλαιογραφιών στον κόσμο. Τα έργα, ηλικίας περίπου 67.000 ετών, βρίσκονται στη νήσο Σουλαουέζι και κινδυνεύουν από τις χειρότερες πυρκαγιές της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με ερευνητές.

Η Ινδονησία αντιμετωπίζει τις σφοδρότερες δασικές πυρκαγιές και πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση από το 2015 καθώς το έντονο κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο προκαλεί άνοδο της θερμοκρασίας και μείωση των βροχοπτώσεων, καθιστώντας τα δάση και τους τυρφώνες της ευάλωτους στη φωτιά.

Αν και τα νησιά Σουμάτρα και Βόρνεο έχουν πληγεί περισσότερο από την καταστροφή, οι πυρκαγιές έχουν εξαπλωθεί και στο νησί Σουλαουέζι -συμπεριλαμβανομένου του Νότιου Σουλαουέζι, όπου ασβεστολιθικά σπήλαια φιλοξενούν την αρχαιότερη προϊστορική τέχνη στον κόσμο.

Σε ένα σπήλαιο στην περιοχή Μαρός-Πάνγκεπ του Νότιου Σουλαουέζι, ερευνητές από το πανεπιστήμιο Γκρίφιθ της Αυστραλίας χρονολόγησαν ένα έργο τέχνης -το οποίο απεικονίζει ανθρωπόμορφες φιγούρες να αλληλεπιδρούν με έναν χοίρο- σε ηλικία τουλάχιστον 51.200 ετών. Σε ένα σπήλαιο στο νησί Μούνα, κοντά στο Σουλαουέζι, ένα αποτύπωμα χεριού σε κοκκινωπό χρώμα χρονολογήθηκε ότι είναι τουλάχιστον 67.800 ετών.

Κοντά στο σπήλαιο της περιοχής Μαρός-Πάνγκεπ, πυροσβέστες κατέβαλαν προσπάθειες για την κατάσβεση των πυρκαγιών, ενώ καπνός κάλυπτε το εντυπωσιακό καρστικό τοπίο -ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του εθνικού δρυμού και Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO που περιβάλλει το σπήλαιο.

Ο πυροσβέστης Μουχάμαντ Ικφάρ δήλωσε ότι πυρκαγιές έκαιγαν κοντά στην τοποθεσία για περισσότερο από μία εβδομάδα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, φτάνοντας σε απόσταση 800 μέτρων από το σπήλαιο.

Περισσότερα από 2.700 στρέμματα του εθνικού πάρκου κάηκαν κατά το διάστημα 30 Σεπτεμβρίου με 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Η πρώτη και πιο καταστροφική επίπτωση είναι η θερμότητα. Ακόμη κι αν η φωτιά δεν έρθει σε άμεση επαφή με τις σπηλαιογραφίες, θα μπορούσε να τις καταστρέψει, καθώς μεταβάλλει τη θερμοκρασία γύρω από αυτές και επιταχύνει τη διαδικασία της διάβρωσης», όπως εξηγεί ο αρχαιολόγος Μπασράν Μπουρχάν από το πανεπιστήμιο Γκρίφιθ.

Ο καπνός προκαλεί επίσης τη δημιουργία αιθάλης.

«Η αιθάλη επικαλύπτει τις απεικονίσεις, με αποτέλεσμα αυτές να γίνονται δυσδιάκριτες και δύσκολο να αναγνωριστούν», εξήγησε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Χθες και σήμερα, οι πυροσβέστες επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιών σε άλλα σημεία του πάρκου, δήλωσε ο Ικφάρ, προσθέτοντας ότι επικρατούν ξηρές συνθήκες καθώς δεν έχει ακόμη σημειωθεί βροχόπτωση.

«Αν δεν δράσουμε άμεσα -αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα επιχειρησιακά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του συμβάντος- θα χάσουμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεκμήρια της ανθρώπινης ιστορίας στο Μαρός-Πάνγκεπ», τόνισε ο Μπουρχάν. «Και αυτό θα ήταν πραγματικά κρίμα».